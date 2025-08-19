『姫様 “拷問” の時間です』第2期ティザーPV公開、やさしい「拷問」再び！
TVアニメ『姫様 ”拷問” の時間です』第2期が2026年1月よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送開始され、ABEMAにて先行配信されることが決定した。第2期ティザーPVも到着！
☆ティザーPV場面カットなどをチェック！（写真4点）＞＞＞
集英社『少年ジャンプ＋』にて好評連載中の人気作品『姫様 ”拷問” の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。
魔王軍によって囚われの身となった、国王軍第三騎士団・騎士団長である「姫」。彼女が、美味しい食事＆楽しい遊びという「拷問」から王国の秘密を守ろうとする、世界一やさしい「拷問」ファンタジーアニメだ。
このたび、8月19日（火）更新の『少年ジャンプ＋』にて最終話を迎えた本作のTVアニメ第2期の放送情報に加え、ティザーPVが公開された。
公開されたPVではティザービジュアルでも描かれた第2期より登場するサクラ・ハートロックも登場。変わらぬ ”拷問” が第2期でも姫を襲う！
さらにTVアニメ第2期は2026年1月よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送、ABEMAでも先行配信が決定！
公式サイト、公式Xにて今後も情報を発信予定となっているので、続報もお楽しみに！
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
☆ティザーPV場面カットなどをチェック！（写真4点）＞＞＞
集英社『少年ジャンプ＋』にて好評連載中の人気作品『姫様 ”拷問” の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。
魔王軍によって囚われの身となった、国王軍第三騎士団・騎士団長である「姫」。彼女が、美味しい食事＆楽しい遊びという「拷問」から王国の秘密を守ろうとする、世界一やさしい「拷問」ファンタジーアニメだ。
公開されたPVではティザービジュアルでも描かれた第2期より登場するサクラ・ハートロックも登場。変わらぬ ”拷問” が第2期でも姫を襲う！
さらにTVアニメ第2期は2026年1月よりTOKYO MX、BS11、カンテレにて放送、ABEMAでも先行配信が決定！
公式サイト、公式Xにて今後も情報を発信予定となっているので、続報もお楽しみに！
（C）春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団