K-POPアイドル373人が大集結！“アイドルの運動会”『アユクデ』、15周年で過去最大スケールに

K-POPファン必見の『秋夕（チュソク）特集 アイドルスター選手権大会』（以下、『アユクデ』）が、今年も開催される。

MBCが制作・放送する『アユクデ』は、韓国トップクラスのアイドルスターが多彩なスポーツ種目に挑戦し、毎回の放送で多くの話題と新記録を生み出してきた名節の代表的なバラエティ番組だ。

放送15周年を迎える今年の『アユクデ』は、過去最大規模となる61チーム・373人のアイドルが出場し、これまで以上に熱戦と多彩な競技を披露する予定だ。

新競技「拳銃射撃」をはじめ、陸上、相撲、PK戦、ダンススポーツなど計5種目が行われ、秋夕の連休に熱気を届ける。

『アユクデ』の開催に先立ち、MC陣も発表された。2013年から変わらず進行を務めてきたチョン・ヒョンムは、安定感のある進行力と機転の利いたコメントで会場をリードする見込みだ。BTOBのメンバーで、バラエティ番組でも活躍するイ・チャンソプは、今回が初のメインMC挑戦となり、会場に活気を吹き込むことが期待される。

また、コメディアンのイ・ウンジは数々の番組で司会力と瞬発力を証明してきた“信頼のMC”。爽快なリアクションとウィットに富んだコメントで、会場を笑いと活気で満たすだろう。さらに、タレントのジョナサンは“Z世代”を代表する存在らしく、明るいエネルギーとユーモアあふれる一言で雰囲気を盛り上げ、現場をさらに生き生きとさせると期待されている。

今年の『アユクデ』は、種目ごとに異なる魅力も見どころだ。陸上ではスピード感あふれる熱戦と予測不能の逆転劇が、相撲では力と技がぶつかる伝統スポーツならではの醍醐味が繰り広げられる。新設の拳銃射撃では息をのむような集中力が試され、新たな“射撃ドル”の誕生にも注目が集まる。PK戦は一瞬のシュートとセーブで勝敗が決まる緊張感を、ダンススポーツでは音楽と競技が融合した華やかなパフォーマンスが楽しめる。

アイドルたちの情熱と勝負が交錯する『2025秋夕特集 アイドルスター選手権大会』は、10月の秋夕連休中に韓国で放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）