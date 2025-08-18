甲子園で光ったスーパー走塁術（前編）

高校野球はトーナメントが終盤を迎えるにつれてレベルが高くなり、１点の重みが増してくる。

どのチームも１点をつかみ取るため、ひとつでも先の塁を奪おうと手を尽くす。そこで重要になってくるのが「走塁」だ。

８月16日に行なわれた甲子園３回戦から、珠玉の走塁術を披露した２選手を紹介したい。



好走塁でチームに勢いをもたらした日大三・松永海斗 photo by Matsuhashi Ryuki





【見逃さなかった相手の隙】

日大三（西東京）と高川学園（山口）が対決した第１試合。決定的な大仕事をやってのけたのは、日大三の１番・右翼手である松永海斗（３年）だ。

高川学園に１点を先取された直後の攻撃。１回裏一死三塁のチャンスで、日大三の３番打者・本間律輝（３年）が放ったゴロは投手正面へ。ここで三塁走者の松永が、三本間に挟まれてしまう。

本間が打席に入った時点で、ベンチからは「ゴロゴー」の指示が出ていた。つまり、打者がゴロを打った場合、走者は本塁突入を目指す作戦である。ただし、投手ゴロの場合は判断が難しい。本間がバットに当てた直後にスタートを切った松永は、投手がゴロを捕球した瞬間、「まずいな」と焦ったという。

「とりあえず（打者走者の）本間を二塁まで行かせようと思いました」

時間を稼ぐため、三本間でじっと待つ。高川学園の投手が松永を追いかけ、三塁に送球。ランダウンプレーが始まる。すると、松永には高川学園の隙が見えたという。

「ピッチャーが追いかけてくるスピードが遅かったんです。サードにボールが渡ったあとも、あんまり追いかけてこなかった。これは、サードが投げた瞬間に戻れば、セーフになるかもしれないと思いました」

松永が本塁に向かう様子を見た三塁手は、捕手に転送。すると、松永は瞬時に三塁へと鋭くターンする。三塁手が三本間のラインの内側にいると見て、「外側から手を入れよう」とベースタッチ。絶体絶命の危機を脱して、三木有造監督からは「よくセーフになった」と称えられたという。

しかも、打者走者の本間はランダウンプレーの間に二塁まで進塁。チャンスは一死二、三塁と拡大された。直後、４番・田中諒（２年）の遊撃ゴロの間に、松永は本塁に生還する。もし松永が憤死していれば、田中の凡退で攻守交代になっていたはずだった。

この直後、日大三打線が爆発する。さらに４安打１四球を集中し、この回に一挙５得点で逆転に成功した。結局、この５点が大きくものを言い、日大三は９対４と５点差で勝利を収めている。

【ランダウンプレーで生き残るコツ】

ランダウンプレーで挟まれた時に、生き残るコツはあるのか。「ない」と言われることを承知で聞いたのだが、松永の答えは驚くべきものだった。

「三本間はあまり（セーフになったことが）ないんですけど、一二塁間のほうが練習しているので、得意ですね」

牽制球で誘い出された時など、一二塁間で誘い出されるケースもある。松永は持論を続けた。

「追い方とか、一定のパターンがあるので。その時、その時で頭に入れて動いています」

松永によると、一番アウトになりやすいのは、投げ手がスピーディーに追いかけてくる時だという。

「もしピッチャーがガッと速く追ってきて、サードにボールを渡していたら、アウトになっただろうと思います。ランナーからすると、ゆっくりと追われたら考える時間が増えます」

また、松永が外野手という点もポイントだった。内野陣がランダウンプレーの練習をする際、必然的にランナー役を務めるのは外野手になる。つまり、挟まれる練習を多く積めるのだ。ランダウンプレーでの「生存率」を聞くと、松永は「ほかの人よりは高いと思います」と笑った。

松永の好走塁は、これだけではなかった。そもそも１回裏に三塁に進塁したのも、松永の好判断だった。右翼線に二塁打を放った直後、中継プレーで二塁手がボールをこぼしたのを見逃さず、思いきりよく三進したのだ。

７回裏には二死一、二塁の一塁走者として、２番・松岡翼（３年）の左翼線二塁打で長駆ホームイン。最後は微妙なタイミングになったが、松永は勢いのあるヘッドスライディングで間一髪、生還を果たしている。

このベースランニングは、松岡がバットを振り出す前から始まっていた。

「ボールが真ん中らへんにいったので、松岡が振りにいくタイミングを見計らってスタートを切りました。ベースランニングは普段からベースの内側を踏んでから、蹴る意識で回っています。そうすると内側へ、クッと速くいけるので。一塁からよっつ（本塁）の長い距離になって、最後は体が前傾姿勢になったのもあって、『ヘッドスライディングのほうが速い』と思って、頭からいきました」

プレーのひとつひとつに根拠がある。これが名門・日大三のリードオフマンなのだ。

つづく