20歳の女子プロゴルファーが見せつけた“衝撃ショット”にファンの驚きが止まらない。17日に長野・軽井沢72G北C（6625ヤード、パー72）で行われた国内ツアー、NEC軽井沢72最終日で菅楓華（ニトリ）が決めたバックスピンイーグルに「ラジコン操作してるみたい」「ゲームみたい！凄い！」との声が集まった。

首位と4打差の13位から出た菅が、ギャラリーを沸かせたのは2番パー5。フェアウェーからピンのわずか後方に寄せた第3打には強烈なバックスピンがかかっており、吸い込まれるようにカップへ飛び込んだ。ギャラリーからは「入れ〜、入った！」と歓声が上がり、菅は拍手に応えるように笑顔で左手を上げた。

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）公式Xが「目の覚めるような一打 #菅楓華 の2番ホール・サードショットはスピンバックして…」と題して動画を公開すると、ファンから驚きの声が並んだ。

「ラジコン操作してるみたいな強烈スピン！ すごすぎる」

「凄いねあんまり女子では見た事がない」

「スピンボールですか?」

「スゴッ」

「これはエグいww」

「ゲームみたい！凄い！！」

解説者も思わず「素晴らしい〜！」と感嘆の声を漏らすほどの一打だった。菅はこの日1イーグル、2バーディー、ボギーなしの68で回り、通算10アンダー。首位と4打差の5位に入った。



（THE ANSWER編集部）