◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）は１５日（日本時間１６日）、試合前会見でＭ・マンシー内野手（３４）が腹斜筋の張りのため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りすると発表した。程度はグレード１と重症ではないといい「シーズン終了になるとは思っていない。できるだけ早く回復すると願っている」とした。

１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦では、当初「５番・三塁」でスタメン出場の予定だったが、急きょ先発メンバーから外れた。指揮官は「（試合前練習で）右脇腹に少し張りを感じたので、念のため彼を休ませる判断をした。、数日間は休ませた上でマックス（マンシー）がどう反応するかを見る」と説明していた。

マンシーは昨年５月にも右脇腹を痛めてＩＬ入り。５月途中に離脱して、８月の復帰まで約３か月を要した。今季は左膝を痛めて７月にＩＬ入りしたが、今月４日（同５日）に復帰したばかり。復帰後の８試合では４本塁打を放つなど存在感を示していただけに、同地区首位のパドレスとの直接対決で不在は大きな痛手だ。