これから秋にかけてスズメバチの活動が活発になる時期を迎えます。刺されると最悪の場合、死に至ることもあるスズメバチ。業者への駆除依頼が殺到していて、思わぬ場所に巣が作られるケースも少なくありません。

【写真を見る】スズメバチの巣が保育園の遊び場にひっそりと 思わぬ場所に巣作り…秋に向け活動活発化、駆除依頼が殺到

砂場の日よけの木の中に…

害虫駆除の専門業者「コクエイ消毒」（大分県玖珠町）。この日、作業に向かったのは大分市のアソカ保育園でした。スズメバチの巣は、子どもたちが遊ぶ滑り台と砂場にある日よけの木の中にひっそりと隠れていたのです。

水智浄志園長：

「時々、スズメバチが飛んでいたけど、巣があるとは思わなかったので驚きました。何度かハチが出たことがあったので自分たちで駆除しようと思ったんですけど、難しそうなので業者に頼みました」

コクエイ消毒の長野裕樹専務は防護服に着替え、巣の位置を確認したうえで作業に取りかかりました。

長野専務：

「穴を塞いで外にいたハチはスプレーで駆除しました。閉じ込めた巣の中を薬で充満させて駆除しています」

作業はわずか3分で完了し、巣は安全に取り除かれました。

最悪の場合、死に至る

コクエイ消毒では、年間200件以上のハチの駆除にあたっていて、今年はすでに40件を超える依頼を受けているといいます。

長野専務：

「ハチの種類によっては天井裏、床下、壁の中など位置が分かりづらい場所に巣をつくります」

スズメバチは4～5月に女王バチが単独で巣作りを始め、夏にかけて仲間を増やします。8月以降はハチの数が増え、巣も大きくなります。

長野専務：

「朝晩が涼しくなる秋には、来年の新女王バチを守ろうとして攻撃性が強まります。巣の近くやハチの出入りが多い場所には近寄らないでください」

スズメバチの毒性は強く、刺されると最悪の場合命を落とすことがあります。また、蜂アレルギーを持つ人は、他の種類のハチに刺されても重篤な症状を引き起こす可能性があります。

長野専務：

「刺されると場合によっては命に関わるので、巣を見つけたら業者に頼むのが一番です」

自治体によってはハチの巣の撤去に補助を出していて、見つけた場合は決して近づかず、専門業者に相談することが大切です。