É±ÅçËßÍÙ¤ê³«ºÅ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È¥¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¡ÉÈäÏª¡¡¥æー¥â¥é¥¹¤Ë´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©É±ÅçÂ¼ÅÁÅý¤ÎËßÍÙ¤ê¤¬14ÆüÌë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¡È¥¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¡É¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉ±ÅçËßÍÙ¤ê³«ºÅ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È¥¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¡ÉÈäÏª¡¡¥æー¥â¥é¥¹¤Ë´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡¡ÂçÊ¬
³ùÁÒ»þÂå¤ÎÇ°Ê©ÍÙ¤ê¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ëÉ±ÅçËßÍÙ¤ê¡£¹ñ¤ÎÁªÂòÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¡¢Åç¤¬ºÇ¤â¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ëº×¤ê¤Ç¤¹¡£
½éÆü¤Ï¸©Æâ³°¤«¤é500¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É±ÅçËßÍÙ¤ê¤Ï16¤ÎÍÙ¤êÂâ¤¬¡¢Ëß¤Ä¤Ü¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë6ÃÏ¶è¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤È¥Õ¥§¥êー¹¾ì¤Î²ñ¾ì¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÙ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬Ì¾Êª¤Î¥¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½àÈ÷¤ËÂçË»¤·¡ª´é¤ò¿¿¤ÃÇò¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÜ¤È¤Û¤Û¤Ë¤ÏÀÖ¤¤Àþ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä»Ò¥®¥Ä¥Í¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¹¡£
ÍÙ¤ê»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥äÍÙ¤ê¤äÁ¬ÂÀ¸Ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ÎÍÙ¤ê¤ä¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÁÏºîÍÙ¤ê¡¢16¤ÎÉñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ±û²ñ¾ì¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¥Ä¥ÍÍÙ¤ê¡£¡Ö¥ª¥é¥Ã¥µ¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¥®¥Ä¥Í¤¿¤Á¤¬¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÍÙ¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡ÖÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤·¤°¤µ¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¤±¤ÉºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ìë¤ÎÅç¤Ë¤Ïº×¤ê¤Ð¤ä¤·¤ä´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É±ÅçËßÍÙ¤ê¤Ï15ÆüÌë¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£