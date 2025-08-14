海外で活躍中のイケメンサッカー選手と美女ダンサーがバラ風呂混浴で密着！お互いの想いを伝え合い、激しいキスを交わした。

【映像】混浴中に激しいキスをする瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして男性ダンス＆ボーカルグループWATWINGの八村倫太郎が参戦した。

シャッフル生活6日目の夜、再会を果たしたフィーナ（24歳／フラダンサー）とかつよし（26歳／サッカー選手）はバラ風呂で混浴をすることに。フィーナが撮った夕日の写真をタブレットで眺めながら、2人の距離はどんどん縮まった。そして、密着しながらsae（26歳／シンガーソングライター）との2ショットデートについて尋ねるフィーナ。かつよしが「正直揺れてるとこがあったんだけど、やっぱりフィーナちゃんがいいかな。オーストラリアにすぐ来てくれるって言ってた」と言うと、フィーナは「どこまででも会いに行きますよ」と答え、かつよしは「待ってる」とフィーナのおでこにキスをした。そして、そのままバックハグの体制からかつよしを見上げ、激しい口付けを交わす2人。スタジオのMC陣は「うわー！」「あら〜！」と盛り上がった。