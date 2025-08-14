1週間続く頭痛で極限状態の妻の願いに、夫は舌打ち｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第4話をごらんください。

病院で点滴を打っても頭痛がおさまらず、発症から1週間が経過していたツマ子。泣いている次女をあやせないほど痛みは増し、予約していたCT検査を前倒しで受けることを決めます。歩くのもつらい痛みのため、病院までの運転を夫に頼みますが…。

1週間も続く頭痛に、ついに限界を迎えたツマ子。藁にもすがる思いで、病院への送迎を夫に頼みますが、返ってきた舌打ちに絶望させられます。



体調が悪い妻を心配するどころか、仕事優先で苛立ちをぶつける姿には、思わず腹が立ってしまいますね。

