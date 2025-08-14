スイーツのプロ推薦！ 東京に初出店で話題、全種類制覇したい絶品アイスクリームカフェとは？

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは？ スイーツのプロが選ぶ！ とっておきの一品をご紹介。

「CREMAHOP」の「ラベンダー＆ブルーベリー」

東京・赤坂にあるアイスクリームとコーヒーの専門店「CREMAHOP（クレマホップ）赤坂見附店」。有機食材などを使ったこだわりの手作りアイスクリームは、老若男女に愛される優しい味わいです。

中でも「ラベンダー＆ブルーベリー」は、癒やされるような香りとフルーティーな味わいで、数あるアイスクリームの中でも隠れた人気商品。今回は、僕が食べて感動した「CREMAHOP」の絶品アイスクリームをご紹介します。

逗子で人気のアイスクリームカフェが赤坂にオープン

国道246号線沿いにある「CREMAHOP 赤坂見附店」

赤坂見附駅A出口から徒歩1分の場所にある「CREMAHOP 赤坂見附店」。「アイスクリームの旅」をコンセプトに、神奈川県逗子市に本店を構える「CREMAHOP」の3店舗目として、2025年1月にオープンした今話題のアイスクリームカフェです。

現在では逗子店、赤坂見附店以外に、横須賀市に「CREMAHOP コースカベイサイド店」「CREMAHOP ウィング久里浜店」と東京・神奈川で全4店舗を展開しています。

アイスクリームがデザインされたかわいい看板

「CREMAHOP」では有機栽培などの素材も使用し、人工甘味料や合成着色料不使用にこだわった手作りのアイスクリームを提供。大量生産のものとは異なり、ジェラートのような舌触りと素材由来のおいしさを堪能できるのが魅力です。有機ブラウンシュガーの優しい甘さのアイスクリームは世代を問わず大人気。オープンから半年以上経った今でも多くの人が訪れています。

店内

店内はアメリカ西海岸のカフェをテーマにしたシンプルな内装で居心地抜群。開放感のある空間にはテーブルとソファ席が全30席。ベビーカーも入店可能な広さで、ソファ席は3〜4人掛けもあり、家族連れでもゆっくり過ごせるのがうれしいですね。

オーダー方法

オーダーの方法は、まず「サイズ」と「容器」を決めてから会計をし、その後にフレーバーを選ぶシステム。

メインのサイズには「シングル」430円、「ダブル」690円、「トリプル」980円があり、容器は「カップ」「コーン」「ワッフル（＋60円）」から選ぶことができます。

1スクープがテニスボールほどの大きさなので、存分に味わうなら2種類を楽しめる「ダブル」がおすすめですよ。

ちなみにサイズには「キッズ」390円、「キッズダブル」610円もあり、もちろん大人も注文可能。少し小さめサイズなので食後にもぴったりです。

フレーバーは3種類まで試食可能

アイスクリームは空気に触れないようディッピングケースに入れられ見えないようになっているのですが、それがおいしさを保つ秘訣でもあります！ 光や空気に触れると味が劣化しやすいため、新鮮さを保つにはこれがベストな保存方法だそう。

注文時にアイスクリームを目で確認できないため、気になるフレーバーは3種類まで試食することができます。

メニュー表

フレーバーは定番13種、ヴィーガン5種、季節限定（月替わり）5種の全23種類あり、どれを選んだらいいか迷ってしまうほど。

特に月替わりのフレーバーは、旬の素材を使った独創的なものが多く、注文する人が多いそうです。毎月5つもの新しいフレーバーを開発しているなんて頭が下がります……。だからこそ味わいたい！ 取材時（7月）は「手摘み山椒チョコレートクッキー」や「山羊さんのチーズ」「ミントチェリー」など、ユニークなフレーバーがラインアップされていました。

今回はそんなこだわりアイスクリームの中から、僕が特におすすめしたいとっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 「ラベンダー×ブルーベリー」の珍しいアイスクリーム

見た目も涼しげ「ラベンダー＆ブルーベリー」

常時23種類あるアイスクリームの中で一番におすすめするのは「ラベンダー＆ブルーベリー」シングル。ミルクベースのアイスクリームに天然素材のクチナシ（天然着色料）を加え、ラベンダーオイルと自家製ブルーベリーコンポートを合わせた一品です。今回はスタッフおすすめの「ワッフルコーン」で注文してみました。

口に入れるとラベンダーの香りがふわっと広がる

ラベンダーのフローラルな香りとブルーベリーの爽やかな酸味が見事にマッチ。有機ブラウンシュガーを使っているからなのか、優しい甘さとすっきりとした後味が好印象です。また隠し味にハチミツを入れているため、コクと甘みがブルーベリーのおいしさを引き立て、味に深みを加えています。ミルクで作った濃厚アイスクリームの後から華やかなラベンダーの香りが口の中に広がる最高のアイスクリームです。

アイスクリームのおいしさをさらに引き立てるアイテムも用意されている

アイスの受け渡しコーナーには「ピンクソルト」と「シナモンシュガー」が用意されています。どちらも素材の味を引き立てる最高のアイテム。味の微調整におすすめです。

やっぱり人気！ 店主おすすめ「ラズベリーチーズケーキ」

上「ラズベリーチーズケーキ」、下「マレ・ヘーゼルショコラ」

「ラズベリーチーズケーキ」は、クリームチーズアイスクリームに自家製のラズベリーコンポートとバニラケーキを入れた一品。こちらは同店の人気商品だそう。

もうひとつのおすすめ「マレ・ヘーゼルショコラ（ヴィーガン）」を追加して「ダブル」で注文しました。

ラズベリーとチーズケーキの相性が抜群！

爽やかで濃厚なクリームチーズアイスに甘酸っぱい自家製ラズベリーコンポートが最高の組み合わせ。バニラケーキの甘さが全体を包み込み、上品な味わいが広がります。ほんのり塩味の利いた絶妙なハーモニーにもうっとり。甘酸っぱく爽やかな味わいは暑い日にもおすすめです。

チョコの濃厚な味わいがたまらない

もうひとつのおすすめ「マレ・ヘーゼルショコラ（ヴィーガン）」は、チョコレートとヘーゼルナッツを合わせたアイスクリームにチョコレートソースをトッピングしたもの。牛乳、生クリーム、卵などの動物性素材を一切使っていないため、チョコレートのおいしさがダイレクトに感じられます。ヘーゼルナッツの甘い香りと濃厚な旨みもたまりません。ヴィーガン仕様ですが、そうとは思えない濃厚でしっかりとしたおいしさに驚くはずです。

アイスクリームに合うコーヒーやクッキーにも注目

左「クレマホップ ラテ」トールサイズ420円、右「アイスコーヒー」トールサイズ360円

アイスクリームとの相性も考えてブレンドされたコーヒーも注文したい一品。定番の「アイスコーヒー」にはアラビカ種100％の豆を使用し、透明感のあるすっきりとした苦みがアイスクリームにぴったりです。

焼き菓子は全3種類で各210円

手作りの焼き菓子も3種類用意されています。クッキーには珍しい組み合わせの白味噌とマシュマロを合わせた「MISO Marshmallow」、チョコチップがゴロゴロ入った「Chocolate Chip」、隠し味に白あんを加えた「Scone」は、ちょっと甘いものが食べたいときにぴったりな一品。もちろんコーヒーとの相性もばっちりです。

みんなに愛されるアイスクリームを提供したい

独学で勉強と試作を繰り返し店舗の開業を果たしたオーナーの小松原和明さん

最後に同店のアイスクリームについて、オーナーの小松原さんにお話を伺いました。

「いつか東京にもお店を出したいなぁと思っていて、念願叶いました。オープンから半年ほど経ちましたが、ありがたいことに連日多くの人がアイスクリームを食べに来てくれています。若い女性や外国人の観光客、さらに子ども連れの家族が増えて、その光景を見るたびに心の中でガッツポーズをしているんです（笑）。昼休み時には近所のサラリーマンも寄ってくれて、赤坂にお店を出して本当に良かったと心から思っています。今後も手作りにこだわって、お客様に愛され続けるアイスクリームを提供したいですね」

Tシャツや帽子などのオリジナルグッズも販売

味や組み合わせはもちろん、素材にもこだわってアイスクリームを作る「CREMAHOP 赤坂見附店」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

教えてくれた人

＜店舗情報＞◆CREMAHOP 赤坂見附店住所 : 東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附KITAYAMAビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」（KADOKAWA）、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：はなとも、食べログマガジン編集部 撮影：ジェイムス・オザワ

The post スイーツのプロ推薦！ 東京に初出店で話題、全種類制覇したい絶品アイスクリームカフェとは？ first appeared on 食べログマガジン.