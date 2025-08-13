TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û»Ï¤Þ¤ê¤Ïº£Ç¯2·î¡©¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ä

¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¤ò¤á¤°¤ë "¥¢¥ÎÀâ¡È¡¡¿¿µ¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡Ä

³¹¤Î¿Í
¡Ö°ÊÁ°¡¢Êì¤¬¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡Ø¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¿©¤Ù¤¿¤é¤ª¼êÀö¤¤¤Ë¤¤¤­¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×

¾å±Ç»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤±Ç²è¤äÉñÂæ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÀÊ¤òÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤­¤Ë¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤±¤Ð¡ÖÇ¢°Õ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼¯»ùÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¡×¡£ÅÔÆâ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤ËÉÊÀÚ¤ì¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©ÈçÇ¢´ï²Ê¤ÎÀèÀ¸¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¿·¶¶¾Ã²½´ïÆâ²Ê¡¦ÈçÇ¢´ï²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡°ËÀªÏ¤Å¯Ìé Íý»öÄ¹
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿äÂ¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¤Î¡ËÅüÊ¬¤¬¿åÊ¬¤ò·ì´ÉÆâ¤Ë°ú¤­¤Ä¤±¤Æ¡¢°ì»þÅª¤ËÇ¢ÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¡×

¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö²ÄÇ½À­¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤âÈÝÄê¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤Ï¥¢¥Ê¥¿¼¡Âè¡×¤Ç¤¹¡£

¤½¤â¤½¤âÃ¯¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡©N¥¹¥¿¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä

°æ¾åµ®Çî¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ç¤Ï¤½¤â¤½¤â¡Ö¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¤Ç¥È¥¤¥ì¤ò²æËý¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÃ¯¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£

N¥¹¥¿¤¬X¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2024Ç¯¡Á2025Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡Ö¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¡×¤È¡Ö¥È¥¤¥ì¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò´ØÏ¢ÉÕ¤±¤ëÅê¹Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÅüÊ¬¤òÀÝ¤ë¤È¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Á¡×¤ä¡ÖÂçÊ¡¡×¤Ê¤É¤Ï°ìÉôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯2·î12Æü¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬½ñ¤¤¤¿¡¢¡È¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¤¬¥È¥¤¥ì¤Î²æËý¤Ë¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ÎÊý¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÅººï¤µ¤ì¤ÆÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿Åê¹Æ¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë2·î11Æü¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¤ÎÊüÁ÷¶É¡ÖMBC¡×¤¬¡Ö¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á100¼þÇ¯¡×¤ÎÆÃ½¸¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏX¤Ç19Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¿Íµ¤¤È¤Î´ØÏ¢¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ú¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥áÆÃ½¸¤ÎÆâÍÆ¡Û
¡¦Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÍýÍ³¤ò¾Ò²ð
¡¦¡Ö¸¶ÎÁ¤Ë¤â¤ÁÊÆ¡×¤Ï¸ÀµÚ
¡¦¥È¥¤¥ì¤¬²æËý¤Ç¤­¤ë¤Ê¤É¤Îµ­ºÜ¤Ï¤Ê¤·