放送中のサイエンス×ミステリードラマ『最後の鑑定人』。主演の藤木直人さんは、元科捜研エースの奇人鑑定人・土門誠を演じています。ここでは藤木さんに、役柄とご自身の共通点や、白石麻衣さん演じる高倉とのかけ合いの魅力について伺いました。

話題のサイエンス×ミステリードラマ

早稲田大学理工学部出身で、自らを理系人間と認める藤木直人さん。そんな藤木さんが究極の理系人間を演じるドラマ『最後の鑑定人』が、じわじわとファンを増やしています。藤木さん演じる土門（どもん）誠は、かつては科学捜査研究所のエースで、「彼に鑑定できない証拠物なら、ほかのだれにも鑑定できない」といわしめた、“最後の鑑定人”の異名をもつ敏腕鑑定人。

ところが、ある事件をきっかけに科捜研を辞職。現在は土門鑑定所を設立し、警察や弁護士などから鑑定依頼を受けて、捜査に協力しています。有能ではあるものの人に興味がなく、信じられるのは科学だけ。合理主義者で、ときには空気を読まない発言で人を不快にさせてしまうほどの変わり者です。

「僕のことは僕がいちばんわかっていないので、普通にしているつもりでも、『なにを考えているかわからない』と言われたり、物事を理屈っぽく考えてしまうのか、会話の“間”が怖いと思われたりします。そういう部分が同じ理系人間として、土門と似ているのかもしれません（笑）」（藤木さん、以下同）

「ドラマとしてどう映像化するのだろう」

本作は、そんなクセの強い“奇人”土門が、人のうそを見抜くのが得意な“変人”研究員の高倉柊子 （しゅうこ・演：白石麻衣）とともに、科学捜査を駆使して次々と難事件を解決していくサイエンス×ミステリー作品。原作は、農学部で細菌の研究をしていた経験をもち、いわば“科学者”でもある、岩井圭也氏の同名小説です。

「実際の事件でも、鑑識の方が時間をかけていろいろな証拠を集め、それを科捜研の方が調べる、という流れです。科学的に事件を解き明かす過程には、個人的にもすごく共感できます」

ところが、原作を読んだときには、「これをドラマとしてどう映像化するのだろう」と思ったと言います。

「原作には土門がそんなに登場するわけでもなく、最終的には追いつめられた犯人が長く独白するという構成でした。しかも、土門は無表情で感情も表に出さないキャラクター。最初は戸惑いましたが、台本では、土門はわりと感情を出して、高倉ともしっかり関わっているので、原作とは違ったエンターテインメントとして演じています」

奇人×変人のかけ合いにも注目

事件解決はもちろんのこと、“奇人”土門と“変人”高倉のかけ合いも本作の大きな見どころです。

「土門と高倉のかみ合っていない具合が、本作の肝になっていると思います。このバディがどうなっていくのか。白石さんとはドラマ初共演ですが、僕がMCを務めていたトーク番組のゲストに何度も来てくださいましたし、アイドルやモデルも経験されていて、とても器用で頼もしい方。土門と高倉のコンビ感を現場で楽しく探っていけたらと思っています」

解明不能な迷宮入り事件に隠された秘密を科学で暴く鑑定人。クセ強キャラの土門から目が離せません。