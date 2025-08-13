猛暑が続いている今年の夏。とくに「団地」は暑い印象がありますが、夫婦2人で築40年の団地に暮らしをしている松尾千尋さんは「団地でも夏を快適に過ごせていますよ」と話します。そんな松尾さんが実践している、「夏を快適に乗りきるコツ」を4つ紹介してくれました。

サーキュレーターをフル活用する

わが家の間取りは2DK。エアコンがあるのは寝室だけで、もう一部屋とダイニングキッチンには空調がありません。

【写真】手づくりレモンシロップを凍らせたシャーベット

エアコン1台で家全体を涼しくするために活躍するのが、「サーキュレーター」。

サーキュレーターを活用すれば、ある程度は冷気をまわすことができます。冷気が届きにくい場所では、直接風を浴びて涼をとっています。

エアコンの設定温度は下げすぎず、状況に合わせて調整

冷房の温度は下げ過ぎず、26度〜28度の間でこまめに調節しています。

暑さが厳しい日はつけっぱなし、外がそれほど暑くないときは、適宜スイッチをきるなど、メリハリのある使い方を心がけています。

また、必要以上に部屋を冷やさないために、体の声に耳を傾けています。

個人的には室温が27度くらいだと快適なのですが、少し暑いくらいが夏らしさを感じられていいと思うシチュエーションも。「仕事の時は27度」「家事で動く時は26度」「ビールを飲む時はエアコンをつけずに窓を開け、テラス気分を味わう」というふうに、自分のなかでその時々、気持ちいいと思える空調を心がけています。

冷たいものをおいしくいただく

暑いと感じたら、よく冷えた飲み物を飲んだり、シャーベットなどを口にします。体の中を冷やすことで、部屋を冷やさなくても快適になることがあります。

ほかには、保冷剤を活用することもあります。首や脇など大きな血管が通っているところに保冷剤を当てると、体の熱が取れる感じがして気持ちいいですよ。

猛暑でも上手に「心地いい」を探してみて

朝、窓を開けて「風が気持ちいいな」と感じたときは、エアコンをつけずに自然の風を楽しむこともあります。

一方で、暑い中出かけたときは、エアコンの温度を思いきり下げ、その下で「涼しい〜！ 気持ちいい〜！」と冷たい風を満喫することもあります。そして、「寒いな」と思ったらすぐに設定温度を調節します。

体の声を聞き、自分が「心地いい」と思える空気を上手に見つけられると、夏を快適に過ごせるなと感じています。

※ 熱中症対策のためにも、室内は28℃以下に保つよう、エアコンや扇風機を利用して適切な室温管理を心がけましょう