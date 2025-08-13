13日午前、大分県津久見市にある保戸島沖の海上で、ヨットと砂利採取運搬船（「第三十八さだ丸」492トン・全長64.71メートル）が衝突する事故がありました。これまでに男性1人が心配停止の状態で救助されましたが、その後死亡が確認されました。

【写真を見る】【速報】ヨットと運搬船の衝突事故 救助された男性の死亡確認、身元判明 連休中のレース大会出場し帰港中か 大分

大分海上保安部によりますと、13日午前8時15分ごろ、砂利採取運搬船の船長から「保戸島の東沖合の海域でヨットと衝突した。衝突したヨットには複数名乗船していたようだが詳細は不明。ヨットは沈んだ可能性がある」と通報がありました。

大分海上保安部が行方不明者の捜索にあたり、午前10時ごろに男性1人を発見し、救助しました。

見つかったのは、大分市に住む医師の山本真さん（70）で、心肺停止の状態で搬送されましたが、その後死亡が確認されました。

山本さんは今年8月10日に大分県佐伯市で開催された佐伯市長杯クルーザーレース大会に出場。大会主催者によりますと、山本さんは13日午前6時半ごろ、市内の港から1人でヨットに乗って出港する姿を目撃したということです。

大分海上保安部は、船の乗組員から事情を聴くなどして事故の原因を調べています。