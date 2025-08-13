『彼女、お借りします』第4期第7話 ハワイアンズで麻美が待っていた
2025年7月4日（金）深夜2時23分より、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の『彼女、お借りします』、第4期第7話である満足度43「ハワイアンズと彼女-ハワカノ-」のあらすじ、先行場面カット、各話スタッフ情報、予告映像が公開された。
現在第3期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が放送・配信されている大人気シリーズ作品。
現在TVアニメ公式Xはフォロワー35万人、原作漫画は世界累計発行部数1350万部を突破している大人気ラブコメ作品だ。
その第4期は、2025年7月4日（金）深夜2時23分〜、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中。2025年7月1日より毎週火曜日22：00〜、DMM TV、dアニメストアにて地上波3日間先行・最速配信もおこなっている。
このたび、第4期の7話目である満足度43の詳細情報が公開された。
＜満足度43「ハワイアンズと彼女-ハワカノ-」あらすじ＞
施設に到着した一行を笑顔で迎え入れたのは、なんと麻美だった。聞けば、元々彼女もハワイアンズに来る予定があった中、皆の旅行の情報を知り、挨拶のために現地で待っていたのだという。
しかし、和也はそんな偶然があるはずないと考え、危機感を募らせる。
一方、栗林は密かに瑠夏を呼び出して──
「まだやってるの？『レンタル彼女』……」
脚本：上原莉恵／絵コンテ：松園公／演出：中野彰子／キャラクターデザイン監修：平山寛菜／総作画監督：小野ひろみ
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025