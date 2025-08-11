WTTチャンピオンズ横浜

卓球でシングルスのナンバーワンを決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」の最終日が11日、横浜市の横浜BUNTAIで行われた。男子決勝で世界ランク4位の張本智和（トヨタ自動車）は、同2位の王楚欽（中国）に4-2（11-9、11-5、11-8、9-11、11-13、11-4）で勝利。世界王者を撃破して、チャンピオンズ3年ぶりの優勝を掴んだ。敗れた王の母国・中国メディアも、張本のパフォーマンスに脱帽した。

自国開催の大会で、頂点に立った。中盤までリードを許した第1ゲームを逆転で奪取すると、第2ゲームは2-2からの5連続得点などで奪った。第3ゲームも奪って王手をかけたが、第4ゲームで決めきれず。第5ゲームも11-13で落とした。

第6ゲーム、張本は4-2リードの場面で足の異変を訴え、メディカルタイムアウト。外国人トレーナーから右足、左足の順にマッサージを受けた。再開後に奮起。怒涛の攻撃で世界王者の反撃を封じ、頂に駆けあがった。優勝後はユニホームを脱ぎ、観客に掲げて歓喜した。

敗れた王の母国でも、張本は称えられた。中国メディア「SOHU」は「日本のホームで敗戦。王楚欽が2-4で張本智和に敗れ、対張本8連勝がストップ」との見出しで記事を掲載。「アウェーの戦いで王楚欽の状態は明らかに張本智和に及ばず、最終的に2-4で敗れ、メジャーな大会での3連覇を逃した」と報じた。

張本について同メディアは「世界的な大会では常に中国の主な競争相手であり、その実力は非常に高い」と実力を認めた一方、張本にとって王楚欽は「最も不得手とする相手」だったはずだとした。確かに過去14戦の対戦では王の12勝2敗。張本は7月のUSスマッシュで0-4の完敗を喫するなど、8連敗中だった。

この試合について記事では「ホームで戦う張本智和は絶好調であった」「（第6ゲームで）背水の陣の王楚欽は必死で追い上げを試みたが、絶好調の張本を抑えきることはできず、相手のリードが8-3まで広がり、結局11-4で勝負が決まった」と伝えた。第3ゲームについては「すっかり波に乗った張本は猛烈な攻撃を続け、抜群の成功率で8-4とリード」と記し、さらに9-6と追い上げられたところでタイムアウトを取ったことにも注目。「更に辛抱強いプレイを繰り広げて王楚欽の反撃を耐え抜いた」としていた。



（THE ANSWER編集部）