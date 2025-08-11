【セガ】大阪・関西万博に『ソニック』『バーチャ』『サクラ大戦』アイテム登場！
2025年日本国際博覧会（以下、大阪・関西万博）に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」にて、POP-UPスペースの第10弾「セガ POP-UP in アニメイト大阪・関西万博店」が8月15日（金）から8月28日（木）の期間限定で開催される。
会場内「西ゲートゾーン」リングサイドマーケットプレイス西1階に出店中の「アニメイト大阪・関西万博店」では、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』『ぷよぷよ』『バーチャファイター』『サクラ大戦』の描き起こしイラストを使用したグッズとして、アクリルスタンドや缶バッジなどの定番商品の他に、スケートボードデッキや雷おこしなど、個性的なアイテムが登場する。
ちなみに、グッズとしても人気な大阪・関西万博の公式キャラクターである『ミャクミャク』は、細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物。その正体は不明で、性格は人懐っこく、おっちょこちょい。赤い部分は「細胞」、青い部分は「清い水」で、いろんな形に姿を変えているらしく、人間をまねた形が今の姿とされている。
人気の『ミャクミャク』グッズと一緒に『セガ』グッズも会場で入手できるチャンスだ。
