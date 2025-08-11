「昇竜ユニホーム」は銀河をモチーフ

■広島 6ー5 中日（11日・バンテリンドーム）

ついつい目がいくデザインだった。中日は10日、バンテリンドームで行われた広島戦で「昇竜ユニホーム（銀河）」を着用してプレーした。普段の白や青と異なる“特別仕様”に「斬新で良い」「かっこいいな」とファンからは好評のようだ。

今回の昇竜ユニは銀河を表現したデザインとなっている。宇宙をモチーフに黒を基調として、数々の星や惑星、そして中央には銀河がデザインされている。球界ではあまり見ない珍しい“戦闘服”だった。

5月のデザイン発表時から話題を呼んだが、ついにフィールドでお披露目されると、ファンも驚きと興奮だったようだ。「中日の限定ユニめっちゃ好き」「中日の銀河系ユニかっけえ」「めっっっっっちゃかわいい」「中日の銀河っぽいユニいいな」といった声や、カープファンから「中日さんのユニかっこいいね」と好感を得ていた。また、オリックスが2016年の「夏の陣」で着用した地球柄ユニホームを思い出し、「中日のユニにオリックスを感じる」といった声もあった。

試合は乱打戦の展開となり、5回までに4-1と中日がリードしていたもののの、6回に菊池涼介内野手が同点の3ラン。直後に中日が勝ち越したものの、8回に2点を勝ち越されて5-6で敗れた。（Full-Count編集部）