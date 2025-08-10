今季3球団目のマウンド

カブスを退団し、ヤンキースとマイナー契約を結んだ前田健太投手が9日（日本時間10日）、ヤンキース傘下3Aスクラントンの一員として、フィリーズ傘下3A戦に初登板。6回7奪三振、5安打1失点と好投し、新天地で幸先の良いスタートを切った。

初回は一ゴロ、投ゴロ、スプリットによる見逃し三振と上々の立ち上がりを見せた。2回には先頭打者に二塁打を浴びるも、落ち着いて後続を断つと、その後もスコアボードにゼロを並べ続けた。6回には1死から左前打を浴びると、捕逸で二塁への進塁を許し、適時二塁打を浴びて先制を許すが、最少失点で切り抜けた。

ドジャースとツインズを経て、2023年オフにタイガースに加入。移籍2年目の今季は救援投手として開幕を迎えたが、7試合登板で防御率7.88だった。

5月1日（日本時間2日）にメジャー出場前提の40人枠から外す措置（DFA）となり、アンコンディショナル・リリース・ウェーバー（無条件リリース・ウェーバー）を経てカブスとマイナー契約を結んだ。

カブスでメジャー昇格を目指したが、傘下3Aアイオワでは12試合に先発して3勝4敗、防御率5.97だった。8月2日（同3日）にオプトアウトを選択して退団していた。（Full-Count編集部）