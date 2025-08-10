タレントの新谷あやかさんが始球式

ソフトバンク 4ー1 日本ハム（9日・みずほPayPayドーム）

インスタグラムフォロワー25万人を誇り、TikTokでも活躍するタレントの新谷あやかさんが9日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク-日本ハム戦の始球式に登場。91キロで右打者のインサイドにノーバウンドで投げ込み、SNSでは「キレイなフォーム 素晴らしい」と話題になった。

「ばりやわとんこつ」のコンビ名で人気を誇る福岡出身の新谷さんは、小学生の時にソフトボールをプレー。イチロー氏（現マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクター）ともCMで共演した経験もある。この日、背番号「100」のソフトバンクユニホーム、白いショートパンツで登場すると、豪快に足を上げ投げ込んだ。

表示された球速は91キロ。球場からどよめきが湧き起こった。その後の会見では感極まって涙。目標としていた100キロに届かず「ブルペンで球は走っていたんですけど、マウンドに立てた嬉しさもあって……。自分に負けました」と話した。

華麗なフォームからの投球にファンも注目。「ダイナミック〜」「91キロってスゴイやん！」「素人じゃねーなーって思ったら91キロでわろた」と驚きの声が上がった。（Full-Count編集部）