暑くて疲れやすい夏。日々の習慣を見直して、元気で若々しく過ごしませんか？ 今回は、ESSE読者を対象に、老けないために「夏にやめた入浴習慣やメンタル習慣」についてアンケート。読者がやめたことを、医師の糸井由里恵さんからのアドバイスも添えて紹介します。

ESSE読者がやめた「夏の入浴習慣」

ESSE読者が“老けない”ためにやめた夏の入浴習慣を紹介します。糸井さんからのアドバイスも合わせてチェックしてみましょう。

●シャワーだけはやめた！

夏も毎日湯船につかります

夏はシャワーだけという日が以前は多かったのですが、毎日湯船につかるように。リラックスできます。（H.Yさん・47歳）

医師のコメント

寝る1時間前に入浴すると、睡眠の質がアップ。温活にもおすすめです。38〜40℃程度のぬるめの湯に、ゆっくりつかると効果的。

●熱い温度はやめた！

シャワーの温度は低めに設定

熱いシャワーが好きでしたが、肌によくないと聞いて温度を低めに設定。それでも十分すっきりします。（A.Hさん・53歳）

医師のコメント

熱い湯は皮脂を取りすぎてしまうため、肌の乾燥の原因に。シャワーは湯船よりは熱くて大丈夫ですが、40〜42℃が適温です。

ESSE読者がやめた「メンタル習慣」

続いて、メンタル習慣でやめたことを紹介します。

●情報の過剰摂取をやめた

SNSや、動画・テレビをダラダラ垂れ流さない

ダラダラスマホやテレビのつけっぱなしをやめ、時間を決めるように。毎日にメリハリができる気がします。（A.Aさん・35歳）

医師のコメント

脳に入る情報を減らすと、脳と目を休められます。若い人の老眼も増えているので、デジタルデトックスをときどき行うとよいでしょう。

●できるだけイライラしない！

イラッとしたらすぐレモンの香りでリフレッシュ

イラッとしたら、レモンの香りのミストをシュッ！ かぐと気持ちが落ち着き、リフレッシュします。（K.Kさん・46歳）

医師のコメント

イライラは、ため込むと老ける原因に。好きな香りでリフレッシュしたり、趣味や散歩など、自分なりのきり替え方法を複数もつことがおすすめです。