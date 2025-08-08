Óñ¤«¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´¡¡ ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Í½ÁÛ¡Ä6Ç¯·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¡Ö¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×
¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬FA¤òÍ½ÁÛ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃÂÀ¸¤«¡½¡½¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤¬FAÍ½ÁÛ¤È¤·¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Îº£¥ª¥Õ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼¾å¤Ïº£µ¨¡¢10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¡¢OPS.921¤È¹¥ÂÇ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤Ë223ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤À¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
25ºÐ°Ê²¼¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÂç·¿·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¡£1²¯¥É¥ë¡ÊÌó147²¯±ß°Ê¾å¡Ë·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸õÊäÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È6Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ»°ÎÝ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ïº£µ¨¡¢84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.258¡¢15ËÜÎÝÂÇ59ÂÇÅÀ¡£Íèµ¨¤Ç35ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë