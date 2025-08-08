【『山脇百合子の仕事部屋』展】絵としての表現の秘密に近づく展示
2025年11月19日（水）より、三鷹の森ジブリ美術館の新企画展示『山脇百合子の仕事部屋』展が開催される。
三鷹の森ジブリ美術館「土星座」では、中川李枝子・作、山脇（大村）百合子・絵の童話『いやいやえん』の中の一話『くじらとり』や、絵本『たからさがし』をもとにした映画を上映している。
またこれ以外にもスタジオジブリでは、お二人の絵本『そらいろのたね』を、1話30秒全3話、合計90秒という形式で映像化もしている。
そしてこれら3つのお話は、宮崎駿監督に「どうしてもアニメーションにしてみたい」と思わせた作品だったのだ。
本展示では、絵を描いた山脇百合子の仕事部屋を再現する。
高校生の頃に始まった画業生活を物語る仕事部屋は、彼女の人柄を映し出すたくさんの物であふれている。物語の作者が紡ぎだす空想の世界を、山脇さんはどのようにして絵として表現してきたのだろうか。
部屋の細部を見ることで、その秘密に近づける展示になる。
山脇の子どもへのあふれんばかりの愛情を作品に注ぎ込む姿勢は、スタジオジブリの映画制作に向かう姿勢とも重なる。
『いやいやえん』『ぐりとぐら』にて鮮烈な光を放ち世に出た中川李
枝子、山脇百合子姉妹は、戦後の停滞していた子どもの本の世界に新しい風を吹き込んだが、それはアニメーション業界に新しい風を持ち込んだ、高畑勲監督や宮崎駿監督に通じるものがある。
高いこころざしを持ち、多くの贈り物を届けてくれた、山脇百合子の仕事を、ジブリ美術館ならではの取り組みで展示される。ぜひ実際に体感してほしい。
※「宮崎駿監督」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C） Kentaro Yamawaki （C） Akemi Yoshihara （C） Museo d'Arte Ghibli
