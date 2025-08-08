¡Ú¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Û¥¬¥Á¤Çºî¤Ã¤¿¡ØHunting Soul¡Ù¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡ª Vo.Ã«»³µª¾Ï¥³¥á¥ó¥È¤â
Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ26Ê¬¡ÁMBS¡¿TBS·Ï28¶É ¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡É ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¡¢Âè18ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿HAYASii¤¬²Î¤Ã¤¿¡ØHunting Soul¡Ù¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Vocal¤òÃ«»³µª¾Ï¡¢±éÁÕ¤ÏGuitar¤ò¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢Drums¤òChargeeeeee...¡¢Bass¤ò¤ï¤«¤¶¤¨¤â¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡ØHunting Soul¡Ù¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡ÊËè½µ²ÐÍËÆü¹¹¿·¡Ë¤ÎÎ¶ ¹¬¿ÀèÀ¸¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤¬24Ç¯10·î¡Á12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
ÎîÇÞ»Õ¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¥â¥â¡ã°½À¥Åí¡ä¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¡ã¹âÁÒ·ò¡ä¡£¥â¥â¤¬¥¯¥é¥¹¤Î¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤«¤é¥ª¥«¥ë¥ó¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ ¡ÖÍ©Îî¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬±§Ãè¿ÍÈÝÄêÇÉ¡×¤Î¥â¥â¤È¡¢¡Ö±§Ãè¿Í¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬Í©ÎîÈÝÄêÇÉ¡×¤Î¥ª¥«¥ë¥ó¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¡£¸ß¤¤¤ËÈÝÄê¤¹¤ë±§Ãè¿Í¤ÈÍ©Îî¤ò¿®¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥â¤ÏUFO¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÉÂ±¡ÇÑÔÒ¤Ø¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¤Ï¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ø¡£¤½¤³¤Ç2¿Í¤Ï¡¢Íý²ò¤òÄ¶±Û¤·¤¿°µÅÝÅª²ø´ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£µçÃÏ¤ÎÃæ¤ÇÈë¤á¤¿ÎÏ¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ë¥â¥â¤È¡¢¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ª¥«¥ë¥ó¤¬¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë²ø´ñ¤ËÄ©¤à¡ª±¿Ì¿¤ÎÎø¤â»Ï¤Þ¤ë¡ª¡©¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥È¥ë¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£
Âè18ÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿HAYASii¤Ï¡¢¥¸¥¸¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¼Ù»ë¤òã±¤¦¤¿¤á¤ËÀ±»Ò¤ÈËþ¼¡Ïº¤¬¸Æ¤ó¤À±éÁÕ²È¡£¤è¤¯¤¢¤ëÓò»Ò¤òÁÕ¤Ç¤ë³Ú´ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À±»ÒÛ©¤¯¡ÖÍ©À¤¡Ê¤«¤¯¤ê¤è¡Ë¤Ë¤â²»¤ò¶Á¤«¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
HAYASii¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡ØHunting Soul¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿Ã«»³µª¾Ï¤Ï¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ä¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤ëÂ¦¤¬¥Ø¥é¥Ø¥é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÀÃ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¥³¥ì¤Ï²»³ÚÀ©ºî¤«¤é²Î¾§¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î°Õ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ìÆ±¼«Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë»ö¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï³§¤µ¤óÀº¡¹ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥â¡¢¥ª¥«¥ë¥ó¡¢¥¢¥¤¥éÆ±ÍÍ¡¢»×¤ï¤º¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤ÎÆ±³Ú¶Ê¡£8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë0»þ¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤â³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¡Ö¤ª¤Ï¤é¤¤¤À¤¡¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤ÈÇ®¾§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
