Ç¯¡¹½ë¤µ¤òÁý¤¹²Æ¡£¾¯¤·³°¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤âÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Æ¤Ë¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãø½Ò²È¤ÎÃæÆ»¤¢¤ó¤µ¤ó¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£ÂÎ¤â¿´¤âÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë60Âå¡¢²Æ¤³¤½¡Ö¤æ¤ë³è¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤²á¤´¤·Êý¤¬ÂçÀÚ¡¢¤ÈÃæÆ»¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÆ»¤µ¤óÎ®¤Î²Æ¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
60Âå¤ÏÌµÍý¤»¤º¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¤æ¤ë³è¡×¤Î¥¹¥¹¥á
º£Ç¯¤Î²Æ¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î¸¤¤Î»¶Êâ¤Ç¸ò¤ï¤¹°§»¢¤¬¡Öº£Æü¤â½ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¡£Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¤ÇÂÎÎÏ¤¬¤´¤Ã¤½¤êÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËèÆü¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¤Ï¡Ö²Æ¤ÏÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼«Âð¼Ì¿¿¡ÛÆÉ½ñ¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤Ò¤È¤ê³Ý¤±¥½¥Õ¥¡
¤¸¤Ä¤Ï»ä¤Ï²Æ¤¬Âç¹¥¤¡£5·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö»ä¤Îµ¨Àá¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤È¿´¤¬ÍÙ¤ë¤Û¤É¡£¤±¤ì¤É¡¢60Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö½Ð¤«¤±¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤ã¡×¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¤¿¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤·¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¤Ç¤â¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂÎ¤â¿´¤â¡¢¤³¤é¤¨À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¤æ¤ë³è¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¡Á¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¡Á¤Ç¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¡¢»äÎ®¤Î²Æ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë³è1¡§¡Ö±ó½Ð¡×¤â¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡×¤â¤·¤Ê¤¤
ÀèÆü¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î½ë¤µ¤Ë¤Õ¤È¡¢¡Ö¥¬¥¯¡Ê»ä¤Î°¦¸¤¡Ë¤È¿åÍ·¤Ó¤Ç¤â¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¤¤¿¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤È¥Ð¥±¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤Ã¤µ¤Û¤¤¤µ¤È¿å¤ò¤¯¤ó¤Ç¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¥»¥Ã¥È¡£»ä¤âÂ¤À¤±¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡¡
¥¬¥¯¤Ï¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿å¤ò¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ãÄ·¤Í¤Æ²ó¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤ÎÃæ¤Ç¸Ç¤Þ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¡¤½¤ì¤â»×¤¤½Ð¡£8ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥¯¤È¤Î²Æ¤Îµ²±¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
±ó¤¯¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾®¤µ¤ÊÍ·¤Ó¿´¤À¤±¤Ç¡¢²Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡£
¤æ¤ë³è2¡§ÆÉ½ñ¤ä±Ç²è¤ÇÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤«¤ë
ºÇ¶á¡¢¾®Àâ¤ò°ìµ¤ÆÉ¤ß¤¹¤ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£600¥Ú¡¼¥¸¤â¤¢¤ëÂçºî¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¡£Ï·´ã¤ÎÌÜ¤ò¤·¤ç¤Ü¤·¤ç¤Ü¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿Éô²°¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÊ¡¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎºÇ¿·±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Ø¡£¤Ê¤ó¤È¥·¥ê¡¼¥º8ºîÌÜ¡ª¡¡Amazon¥×¥é¥¤¥à¤Ç1ºîÌÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ë×Æþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ë³è3¡§¿©»ö¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤é¡×¤Ç¤¤¤¤
ºÇ¶á¤Ï¡¢·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤Ä¤¯¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¤½¤ì¤¬°Õ³°¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢Ì¾¤â¤Ê¤ÎÁÍý¤¬¤ï¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¾Æ¤Ä»¤â¡£Âî¾å¤Î¾Æ¤Ä»´ï¤Ë¶ú¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¤¸¤£¡¼¤Ã¤È¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¤Ê¤¬¤á¤ë»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¡£¤Ò¤È¤ê¤À¤È¡¢¤µ¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿©Âî¤â¡¢Í·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤³¤ÎÆ»¶ñ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ë³è4¡§¼ê¤òÆ°¤«¤¹ºî¶È¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¡ÖÌµ¡×¤Ë¤Ê¤ë
»ä¤ÏÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£¥Ö¥í¥°¤änote¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»É½«¤äÅÉ¤ê³¨¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¡¢¼ê¤òÆ°¤«¤¹ºî¶È¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¡ÖÌµ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
Í§¿Í¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤à¤Î¤À¤½¤¦¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¼ê¤Å¤¯¤ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö»ä¤Ë¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¯¤Á¤ó¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤é¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤È¤æ¤ë¤ß¤½¤¦¡£
Ç¾¥È¥ì¥¢¥×¥ê¤ä¿ôÆÈ¤Ê¤É¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤Ê¤Ë¤«¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¡¢Æ¬¤âµ¤Ê¬¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ë³è5¡§Ãë¿²¤È¡Ö²È¤òÈò½ëÃÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¹©É×¡×¤ò³Ú¤·¤à
¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜ¤Ï¤ªÃë¿²¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£¤¤¤Ä¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½ë¤µ¤Ç¡¢Íð¤ì¤¬¤Á¤Ê¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÃë¿²¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Èò½ëÃÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê¥¢¥í¥Þ¤òÊ²¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò20Ê¬¡£¤Þ¤É¤í¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂÎ¤â¿´¤â¤Õ¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ²¤ë¤³¤È¡á¤Ê¤Þ¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¤ª¤¦¤Á¤ò¡ÖÈò½ëÃÏ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ò¤´Äó°Æ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¬¥é¥¹¤Î´ï¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¾þ¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤²¤Ë
¡¦¥¹¥¤¥«¤ä¿å¤è¤¦¤«¤ó¤Ê¤É²Æ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò³Ú¤·¤à
¡¦¥¨¥¢¥³¥ó¤äÀðÉ÷µ¡¤Ï¡Ö¥¬¥Þ¥ó¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¦
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¸¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢24»þ´Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£60Âå¤«¤é¤Ï¡¢ÌµÍý¤è¤ê²÷Å¬¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
60Âå¤Î²Æ¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÇË¤«¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤²Æ¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¤¤È¿åÍ·¤Ó¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤«¤òÀ®¤·¤È¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£±ó¤¯¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤È¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤¤¡£
½µ1¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤â¡¢8·î¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤ÜµÙ¤ß¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤æ¤ë³è¡×¤¬¡¢60Âå¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£