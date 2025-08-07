¼þ´ü¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊÄ·Ð¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¡©40Âå¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡¢À¸Íý¤ÎÍð¤ì¡¿°å»Õ¤¬²òÀâ
40Âå°Ê¹ß¤ÏÀ¸Íý¼þ´ü¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤Î½Ð·ì¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤¯¥µ¥¤¥ó¤äÊÄ·Ð¸å¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤·ò¹¯´ÉÍý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤ÎµÈ·ÁÎèÈþÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
¸½ºßÀ¸Íý¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¼ÁÌä¡ªÀ¸Íý¤ÎÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¡©
ESSEÆÉ¼Ô¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀ¸Íý¤ÎÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó74¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¿Þ¡ÛÊÄ·ÐÁ°¤ÈÊÄ·Ð¸å¤Î´ðÁÃÂÎ²¹¤ÎÊÑ²½
¡ÚÆÉ¼Ô¤ÎÀ¸Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ÎÀ¼¡Û
¡¦À¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ3¤«·î¡£ÊÄ·Ð¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬º¤¤ë¡Ê49ºÐ¡Ë
¡¦¼þ´ü¤¬Íð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê45ºÐ¡Ë
¡¦À¸ÍýÁ°¸å¤ÎÉÔÄ´¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢À¸ÍýÄË¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ê40ºÐ¡Ë
¡¦Æü¿ô¤ÏÃ»¤¤¤Î¤ËÎÌ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¡Ê47ºÐ¡Ë
Q¡§¥ª¥È¥ÊÀ¤Âå¤ÎÀ¸Íý¤ÎÍð¤ì¤ÏÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó¡©
ÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡üA1¡§ÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤¯¤È¼þ´ü¤äÎÌ¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹
1Ç¯´Ö¡¢À¸Íý¤¬¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÀ¸Íý¤¬¤¢¤Ã¤¿Ç¯¤¬ÊÄ·Ð¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë40Âå¸åÈ¾¡Á50ÂåÁ°È¾¤ËÊÄ·Ð¤·¡¢50¡Á52ºÐ¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¾¡¼¥ó¡£À¸Íý¼þ´ü¤¬Íð¤ì»Ï¤á¤¿¤éÊÄ·Ð¤¬¶á¤¤¥µ¥¤¥ó¡×¡ÊµÈ·ÁÀèÀ¸¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡ÚÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤¯¤È¸«¤é¤ì¤ëÊÑ²½¤ÎÎã¡Û
¡¦ÎÌ¤¬¸º¤ê´ü´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð6ÆüÀ¸Íý¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢3Æü¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ê¤ÉÀ¸Íý´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÌ¤â¸º¤ë¡£
¡¦À¸Íý¼þ´ü¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë
º£¤Þ¤Ç28¡Á35Æü¼þ´ü¤À¤Ã¤¿À¸Íý¼þ´ü¤¬20Æü¡¢14Æü¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¦¤À¤é¤À¤é¤È¤·¤¿½Ð·ì¤¬Â³¤¯
¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¡¢¾¯ÎÌ¤Î½Ð·ì¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¡ÊÉØ¿Í²Ê¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡Ë
¡¦À¸Íý¤ÈÀ¸Íý¤Î´Ö³Ö¤¬¤¢¤¯
ÇÓÍñ¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¸Íý¤¬¿ô¤«·î¤Ë1²ó¤Ê¤ÉÈô¤ÓÈô¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡üA2¡§ÊÄ·Ð¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÄÉÀ×¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
ÊÄ·Ð¤Ï¡¢1Ç¯À¸Íý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤ï¤«¤ë¤â¤Î¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ä´ðÁÃÂÎ²¹¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡×
¡ÚÊÄ·Ð¤òÃÎ¤ë2¤Ä¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¡Û
¼ê¤¬¤«¤ê1¡§ÉØ¿Í²Ê¤Î·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥Û¥ë¥â¥óÎÌ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë
¡ÖFSH¡ÊÍñË¦»É·ã¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¤ÎÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢E2¡Ê¥¨¥¹¥È¥é¥¸¥ª¡¼¥ë¡Ë¤ÎÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íñ»Ò¤Î¿ô¤ÎÌÜ°Â¤òÄ´¤Ù¤ëAMH¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥óÎÌ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç°ì²ó¤Î¸¡ºº¤Ç¤Ï¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¤¬¤«¤ê2¡§´ðÁÃÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤¹¤ë
¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï´ðÁÃÂÎ²¹¤Î·×Â¬¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇÓÍñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÄã²¹´ü¤È¹â²¹´ü¤Î2ÁØ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ÊÄ·Ð¤¬¶á¤Å¤ÇÓÍñ¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¸Íý¼þ´ü¤¬Íð¤ì»Ï¤á¡¢¤ä¤¬¤ÆÇÓÍñ¤¬´°Á´¤ËµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÊÄ·Ð¤ò·Þ¤¨¡¢Äã²¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤¹¡×
ÊÄ·Ð¤·¤¿¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤2¤Ä¤Î·ò¹¯´ÉÍý
ÊÄ·Ð¸å¤Ï¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¬Èç¤µ¤ì¤º¡¢¹ü¤Ï¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¡¢·ì´É¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÊÄ·Ð¤¬45ºÐÁ°¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÏÁá¤á¤Î¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬½ÅÍ×¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆHRT¤Î¸¡Æ¤¤ò¡×
¡ü¹üÌ©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤è¤¦
¹ü¤ËÅ¬ÅÙ¤ÊÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë±¿Æ°¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¹üÌ©ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹ü¤ò¾æÉ×¤Ë¤¹¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎÀÝ¼è¤â¡ý¡£
¡ü·ò¤ä¤«¤Ê·ì´É¤òÌÜ»Ø¤½¤¦
°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡¢EPA¡¢DHA¤ò´Þ¤àÀÄµû¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤Î±¿Æ°½¬´·¤ò¡£