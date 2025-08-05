ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡È´ÙÍî¡É¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡Ä¡×¡¡ÆüËÜÄ«8»þ¤ËÈáÌÄ»¦Åþ¡Ö¤®¤ã¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¢¡×
7Àï¥Î¡¼¥¢¡¼¥ÁÂçÃ«¤òÈ´¤µî¤ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Çº£µ¨39¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òÈ´¤¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖÂçÃ«È´¤«¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1-3¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó2»à°ìÎÝ¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-0¤«¤éº¸ÏÓ¥Ý¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå½éÂ®110.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó178.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥427¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó130.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ35ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢³°Ìî¼ê¤¬Ã¯¤âÆ°¤±¤Ê¤¤´°àú¤Ê¥¢¡¼¥Á¡£ËÜµòÃÏºÇ¾åÃÊ¤ËÆÏ¤¯ÆÃÂçÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤Ï96»î¹ç¤Ç30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿32ºÐ¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¶¥Áè¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÀï¤¬»Ë¾å½é¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¡È¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¤Î±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ3¥¹¥¤¥ó¥°3¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê³èÌö¤ÇMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢Á°Æü3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤ËÂçÃ«¤ËÊÂ¤Ö38¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2»î¹çÏ¢È¯¡£16»î¹ç¤Ç9ËÜÎÝÂÇ¤È¸Ç¤áÂÇ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÎÂçÃ«¤ÏµåÃÄ¥¿¥¤µÏ¿¤Î5»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë°ìÈ¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤®¤ã¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¢¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¼¤½¤í¤½¤íÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤¨¡¢ÂçÃ«¤òÈ´¤¤¤¿¡Ä¡Ä!?¡¡¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¤âÈ´¤«¤ì¤¿¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ï¤¸¤ïÎ¥¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Þ¤¸¤Ç2´§¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÂçÃ«¤Ë¤â39¹æ½Ð¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥é¥°¤ä¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë