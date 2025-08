サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」のアニメ化決定を記念して、Production I.G描きおろしのリラックマ新テーマ『stay with me』が到着♪ リラックマが愛してやまないホットケーキのルーティーンを描いた新シリーズのグッズが、松屋銀座にて先行販売されることも決定した。『ハイキュー!!』や『怪獣8号』など、数多くの人気作品を手掛けてきたProduction I.Gによるアニメーション制作にて「リラックマ」のアニメ化が決定♪このたびアニメ化決定を記念して、Production I.Gが描き下ろしした新テーマのイラストが公開された。

新テーマ『stay with me』は、リラックマがず〜っと愛してやまない「ホットケーキのルーティーン」を描いた心温まるシリーズ。もしもリラックマがあなたのそばにいたら?ホットケーキを作ってお出迎えしてくれたりいっしょに食べてお昼寝する最高の昼下がりを過ごしたり、おかわりのホットケーキの香りで目覚めては、また寝ちゃったり……! あなたのなにげない日々にホッと一息、リラックマたちが寄り添います。新テーマ『stay with me』テーマのグッズは、2025年8月27日(水)より松屋銀座にて開催される期間限定ショップ「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」 にて先行販売ののち、10月上旬ごろより全国の販売店やネットショップにて順次展開予定となっている。新作グッズはマグカップやミニタオルなど、ぬいぐるみなどがラインナップ。リラックマたちが玄関でお迎えしている様子やのんびり昼下がりでお昼寝している様子、リラックマのモーニングルーティーンなどのかわいいデザインがあしらわれたアイテム揃いなので、お楽しみに。そしてアニメのティザーサイトがオープンし、アニメ化決定記念 「リラックマと夏休みの宿題にごゆるりチャレンジ」が開催されることも発表された。これまでのアニメ化情報を宿題形式でおさらいできるので、ぜひリラックマと共に宿題にチャレンジしてみてね!クリアした方には、アニメ化決定PVの場面写を使った【スマホ用壁紙】がプレゼント♪また、松屋銀座にて開催される期間限定ショップ「リラックマストア in GINZA〜あなたを想うリラックマ〜」 開催直前の8月25日(月)にはアニメの最新情報が発表予定とのこと。今後の情報もお見逃しなく!(C)SAN-X / チームリラックマ(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.