18ºÐÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤¬¡ÖµþÅÔÍè¤Æ¤ë¡ª¡×¡¡ÍÄ¤Äï¤È¥²¡¼¥»¥óËþµÊ¡Ä»äÉþ¤âÈäÏª¡ÖÆüËÜÎ¹¤«¡×
¥ä¥Þ¥ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç´Ñ¸÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¿·¤¿¤ÊÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢45Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²ÈÂ²¤È´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä»äÉþ»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò1¤Ä¥¢¥Ã¥×¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥×¥ì¡¼Ãæ¤Î¸å¤í»Ñ¤Ç¡¢¡ÖLAMINE YAMAL¡×¤Î¥Í¡¼¥à¤Î²¼¤Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¢¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ê¥Ð¥¦¥É¡¢¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤é¤âÇØÉé¤Ã¤¿¡Ö10¡×¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏµþÅÔ¤ÎÉú¸«°ð²Ù¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¤Ç¤ÏÍÄ¤¤Äï¤¬¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï»äÉþ»Ñ¤âÈäÏª¡£¡Ö¥ä¥Þ¥ë¤Ï²ÈÂ²¤ÈÆüËÜËþµÊ¤·¤Æ¤¿¤ó¤ä¤Ê¡ª¡×¡Ö¥ä¥Þ¥ë¤Ï²ÈÂ²¤ÈÆüËÜÎ¹¤«¡×¡Ö¥ä¥Þ¥ëµþÅÔ¤Ë¤¤¤¿¤Î¥¨¥°¤¹¤®¡×¡ÖµþÅÔ´Ñ¸÷³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¥ä¥Þ¥ë¤âµþÅÔÍè¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥ä¥Þ¥ë²Ï¸¶Ä®¤ª¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë