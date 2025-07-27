12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¡¦HISAKO¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÃË¤Ã¤ÆÈùÇ®¤Ç¥Ø¥í¥Ø¥í¡©¡×É×ÉØ¤È»Ò°é¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÀÖÍç¡¹¥Èー¥¯
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶¦´¶¤ÎÍò¡Û²¿¤ÇÃË¤Ã¤ÆÈùÇ®¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥í¥Ø¥í¤Ê¤ó¡©¤½¤·¤Æ²¿¤Ç¤¹¤°É÷¼Ù°ú¤¯¤ó¡©¡Ú¥Ð¥¿¤ä¤ó¡ßHISAKO part③¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Î¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÂ²¡¢É×¤Ø¤Î¶òÃÔ¤«¤é¥Þ¥ÞÍ§¤Å¤¤¢¤¤¤Þ¤Ç¡¢ËÜ²»¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡ªÅ¬Åö¤Ç¤¨¤¨¤è¡ª¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢Âçºå¿ÍÆ±»Î¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤¥Èー¥¯¤¬ßÚÎö¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤µ¤ó¤Ë¡Ö3¿Í¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤â¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¡©¡×¤È»Ò¤É¤â¤ËÈ¿¹³¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê°é»ù¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤âÀöÂõ¤â¡È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¡É¤Ã¤Æ¶ËÏÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¥Èー¥¯¤Ï¡ÈÉ×¡É¤Ø¤Î¶òÃÔ¤ËÈ¯Å¸¡£¡ÖÃ¶Æá¤ÏËèÇ¯É÷¼Ù¤Ò¤¯¤±¤É»ä¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ò¤«¤Ê¤¤¡£É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ã¶Æá¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·¬Èª¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢HISAKO¤µ¤ó¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª»ä¤â°é»ù¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï39ÅÙ¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ6ÅÙ8Ê¬¤Ç¥°¥Ã¥¿¥ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢Êì¿Æ¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¡ÈÊì¶¯¤·¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤è¤¯¾Ð¤¦¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¤Ï²ó¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¹¤¯Àõ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤¤¬¹ç¤¦¿Í¤ò°ì¿ÍÆó¿Í¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¤Éé¤ï¤º¿Í´Ö´Ø·¸¤ò³Ú¤·¤à¥³¥Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÂç¹¥¤¡É¤Ï²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·Á¤â»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¡Ö¥Ï¥°¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤ÏÍ×Ãí°Õ¡×¤ÈÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂç¿Í¤Ë¤âÂç»ö¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Þ¤¿2¿Í¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢ºÆ¶¦±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç½ªÎ»¡£¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥Ð¥¤¥Ðー¥¤¡×¤È²¹¤«¤¤À¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄù¤á¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¤è¡ªÅ¬Åö¤Ç¤¨¤¨¤è¡ª¡×¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢Âçºå¿ÍÆ±»Î¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤¥Èー¥¯¤¬ßÚÎö¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤µ¤ó¤Ë¡Ö3¿Í¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤â¤µ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡×¤È·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¡©¡×¤È»Ò¤É¤â¤ËÈ¿¹³¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê°é»ù¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£¤¯¤ï¤Ð¤¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤âÀöÂõ¤â¡È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤ó¡É¤Ã¤Æ¶ËÏÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¥Èー¥¯¤Ï¡ÈÉ×¡É¤Ø¤Î¶òÃÔ¤ËÈ¯Å¸¡£¡ÖÃ¶Æá¤ÏËèÇ¯É÷¼Ù¤Ò¤¯¤±¤É»ä¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¤Ò¤«¤Ê¤¤¡£É÷¼Ù¤Ò¤¤¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢Ã¶Æá¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·¬Èª¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢HISAKO¤µ¤ó¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª»ä¤â°é»ù¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï39ÅÙ¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¡£¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ6ÅÙ8Ê¬¤Ç¥°¥Ã¥¿¥ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢Êì¿Æ¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¡ÈÊì¶¯¤·¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÏÌµÍý¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤è¤¯¾Ð¤¦¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¤Ï²ó¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¡Ö¹¤¯Àõ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¤¤¬¹ç¤¦¿Í¤ò°ì¿ÍÆó¿Í¸«¤Ä¤±¤¿¤é¥é¥Ã¥ー¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤ê¡¢µ¤Éé¤ï¤º¿Í´Ö´Ø·¸¤ò³Ú¤·¤à¥³¥Ä¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀ¼¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÂç¹¥¤¡É¤Ï²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·Á¤â»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¡Ö¥Ï¥°¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤ÏÍ×Ãí°Õ¡×¤ÈÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂç¿Í¤Ë¤âÂç»ö¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Þ¤¿2¿Í¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢ºÆ¶¦±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç½ªÎ»¡£¡Ö¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¥Ð¥¤¥Ðー¥¤¡×¤È²¹¤«¤¤À¼¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄù¤á¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î½Ð»º¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡×¿É¤µ¤È¸ÉÆÈ¤òÎÞ¤Ç¸ì¤ë
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤¬¸ì¤ë¡ÖÇº¤ó¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÂº¤¤¡×--ÃËÀÉÔÇ¥¤ÈÇ¥¿±ÃæÃÇ¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¶¦Í
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÄÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡Ø¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó60Ëü¿Í