ÁÄÊì»¦³²¤Î19ºÐÃË¤ËÄ¨Ìò12Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¡Ö¶§°¤ÊÈÈ¹Ô¡×
¡¡Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¡áÅö»þ¡Ê78¡Ë¡á¤òºòÇ¯8·î¤Ë»¦³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌµ¿¦ÃË¡Ê19¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢Ä¨Ìò12Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò16Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÎéÇî°ìºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ³°½Ð¸å¤ËÁÄÊì¤¬²È¤Ç1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤ÆÁë¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢Ìó4Ê¬´ÖÁÄÊì¤Î¼ó¤ò¹Ê¤áÂ³¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¯¸Ç¤Ê»¦°Õ¤Ë´ð¤Å¤·×²è¤Ë±è¤Ã¤Æ¿ë¹Ô¤µ¤ì¡¢¶§°¤ÊÈÈ¹Ô¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡²ÈºÛ¤Ë°ÜÁ÷¤·¤ÆÊÝ¸î½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅö¤À¤È¤¹¤ëÊÛ¸îÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡Ö»ö·ï¤Î°¼ÁÀ¡¢½ÅÂçÀ¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð·º»ö½èÊ¬¤È¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤ÆÂà¤±¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯8·î23Æü¡¢¼«Âð¤ÇÁÄÊì¤Î¼ó¤ò±äÄ¹¥³¡¼¥É¤Ç¹Ê¤á¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¡¢ÁÄÊì¤Î¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â50Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤¿·×3¿Í¤ÎÄï¤äËå¤Î¼êÂ¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤ê´Æ¶Ø¤·¤¿¡£
¡¡Èï¹ð¤Ï»ö·ïÅö»þ18ºÐ¤Ç¡¢²þÀµ¾¯Ç¯Ë¡¤Çµ¯ÁÊ¸å¤Ë¼ÂÌ¾ÊóÆ»¤¬²ÄÇ½¤Ê¡ÖÆÃÄê¾¯Ç¯¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤¬¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤Ï»áÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£