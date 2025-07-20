°ð³À¸ãÏº¡¡¥Õ¥¡¥ó¥µ¤Ø¤ÎËÜ²»¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¥¹¥ë¡¼¡×¡¡YOU¡Ö¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ð³À¸ãÏº¡Ê51¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡´îÅÜ°¥³Ú¤ò¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°ð³À¡£YOU¤¬¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ð³À¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¥¤¥é¥Á¤À¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡ËÌÜ¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤óËÍ¡¢´¶¾ð¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï´î¤Ó¤ÎÉ½¸½¤âÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬¶ì¼ê¤Ç¡£¤À¤«¤é¤ª¼Çµï¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤ÈÀ¨¤¯²òÊü¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°ð³À¡£¡Ö¤À¤«¤éÊªÀ¨¤¤¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÌò¤È¤«¡¢¤Û¤ó¤ÈÅÜ¤ëÌò¤È¤«¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È°ð³À¡£YOU¤«¤é¡Ö¡È¥¤¥§¡¼¥¤¡É¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢°ð³À¤Ï¡Ö¡È¥¤¥§¡¼¥¤¡É¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¡Öº£¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤½¤ì¤³¤½3¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁð磲¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤È¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÉ¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¼¤¤¡ª¡É¤È¤«¡£¡È²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡É¤È¤«¡¢¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ð³À¤Ë¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë²¿Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¡£SMAP¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£°ð³À¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£¤ä¤ê¤¿¤¬¤ê¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡YOU¤Ï¡Ö¼ã¤¤º¢¤«¤é¡¢³ä¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£ÎäÀÅ¡×¤È»ØÅ¦¡£°ð³À¤â¡Ö¤½¤¦¡£º£¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ª¸«Á÷¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬À¨¤¯¶á¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¸ãÏº¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¸ãÏº¤Á¤ã¤ó¡¢»ä¤ËÌ¾Á°¸Æ¤ó¤Ç¡ª¡É¤È¤«¡£¡È¥Ï¡¼¥È¤ä¤Ã¤Æ¡É¤È¤«¡Ê¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£²ÃÆ£¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°ð³À¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¥¹¥ë¡¼¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤Ò¤É¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¤°¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢°ð³À¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡£¼Â±é¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡¢YOU¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£