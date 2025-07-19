長野vs松本 スタメン発表
[7.19 J3第21節](長野U)
※18:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 10 山中麗央
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 19 伊藤恵亮
MF 25 田中康介
MF 47 加藤弘堅
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 16 宮部大己
DF 22 佐相壱明
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 25 川上航立
MF 36 松村厳
FW 28 藤枝康佑
監督
早川知伸
※18:00開始
主審:瀬田貴仁
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 松原颯汰
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
MF 5 長谷川雄志
MF 8 近藤貴司
MF 10 山中麗央
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 11 進昂平
控え
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
MF 9 藤森亮志
MF 15 樋口叶
MF 19 伊藤恵亮
MF 25 田中康介
MF 77 ターレス
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 24 小川大貴
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 16 宮部大己
DF 22 佐相壱明
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 25 川上航立
MF 36 松村厳
FW 28 藤枝康佑
監督
早川知伸