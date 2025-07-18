Èà»á¤ÎÉâµ¤¤òËÉ»ß¤·¤¿¤¤¡ªÉâµ¤¤µ¤»¤Ê¤¤ÊýË¡£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÃËÀ¤ÎÉâµ¤¥°¥»¤ËÉÕ¤±¤ëÌô¤Ï¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌîÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¿´ÇÛ¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÉâµ¤Í½ËÉË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÉâµ¤¤Î¿´ÇÛ¤ò¾¯¤·¤Ï·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Éâµ¤¤òËÉ»ß¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÈà¤Ë¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¤
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤¨¤Æ±£¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ë°Â¿´¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤ºîÀï¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¡×¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¡¢Éâµ¤ËÉ»ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Â¾¤Î½÷À¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ò±é½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÇò¤¤¥Ö¥ê¡¼¥Õ¤ò¤Ï¤¯¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë
Èà¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤²¼Ãå¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éâµ¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥µ¤¤¤â¤Î¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Éâµ¤¿´¤¬¤¦¤º¤¤¤¿Èà¤âºÇ¸å¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤¿Èà¤Ø¤ÎÈ³¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬Éâµ¤¤¹¤ëÁ°¤Ë°ã¤¦¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¤¤«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡Ú£³¡ÛÂ¾¤ÎÃË¤Î±Æ¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ë
Â¾¤ÎÃËÀ¤Î±Æ¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Îµ¤¤ò¤Ò¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼»ÅÊ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÏÉâµ¤¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÏª¹ü¤Ë¤ä¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢µÕ¤ËÉâµ¤¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÆó¿Í¤Ç»£¤Ã¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÅ½¤ë
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÆó¿Í¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÈà¤Î¼þ°Ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Èà½÷¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌµÍýÌðÍýÅ½¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖÂ«Çû¤·¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÈà¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÉâµ¤¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÊÌ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë
Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤éÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ê¤é¡¢Éâµ¤¿´¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤ò£±£°£°¡ó¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÉâµ¤¤ò¤·¤¿¤é¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤éÃÏ¹ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Éâµ¤¤·¤¿¤éÅ°ÄìÅª¤ËÈà¤ÎÀ¸³è¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤«¡¢¹â³Û¤ÎÈ³¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¶²ÉÝ¿´¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉâµ¤¿´¤òÌµ¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛÈà»á¤òÂ«Çû¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë
Â«Çû¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤«¡¢²òÊü´¶¤òµá¤á¤ÆÉâµ¤¤ËÁö¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÈà¤òÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¤Î¤âÉâµ¤ËÉ»ß¤ËÍ¸ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Â«Çû¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤ÎÃËÀ¤â¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ³Ê¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¥«¥ï¥¤¥¤½÷À¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë
Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤äÉþÁõ¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·Á¯¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¤¢¤¨¤Æ¡ÖÉâµ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡¼¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë
¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿´Íý¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¡£¡×¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Ê¤«¤Ë¡¢»È¤¨¤½¤¦¤ÊÉâµ¤ËÉ»ßÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉâµ¤ËÉ»ß¥Æ¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡Ú£±¡ÛÈà¤Ë¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤¹¤®¤Ê¤¤
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤¨¤Æ±£¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ë°Â¿´¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤ºîÀï¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·²á¤®¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÅØÎÏ¡×¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¡¢Éâµ¤ËÉ»ß¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢Â¾¤Î½÷À¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ò±é½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤²¼Ãå¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éâµ¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤¬¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥µ¤¤¤â¤Î¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢Éâµ¤¿´¤¬¤¦¤º¤¤¤¿Èà¤âºÇ¸å¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤¿Èà¤Ø¤ÎÈ³¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤¬Éâµ¤¤¹¤ëÁ°¤Ë°ã¤¦¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¤¤«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡Ú£³¡ÛÂ¾¤ÎÃË¤Î±Æ¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ë
Â¾¤ÎÃËÀ¤Î±Æ¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Îµ¤¤ò¤Ò¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼»ÅÊ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÏÉâµ¤¤ò¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Þ¤êÏª¹ü¤Ë¤ä¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢µÕ¤ËÉâµ¤¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÆó¿Í¤Ç»£¤Ã¤¿¥×¥ê¥¯¥é¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÅ½¤ë
·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÆó¿Í¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÈà¤Î¼þ°Ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Èà½÷¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌµÍýÌðÍýÅ½¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡ÖÂ«Çû¤·¤¹¤®¡ª¡×¤ÈÈà¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÉâµ¤¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÊÌ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë
Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤éÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤À¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ê¤é¡¢Éâµ¤¿´¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤ò£±£°£°¡ó¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÉâµ¤¤ò¤·¤¿¤é¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë
Éâµ¤¤ò¤·¤¿¤éÃÏ¹ö¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Éâµ¤¤·¤¿¤éÅ°ÄìÅª¤ËÈà¤ÎÀ¸³è¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤«¡¢¹â³Û¤ÎÈ³¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¶²ÉÝ¿´¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉâµ¤¿´¤òÌµ¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦º¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛÈà»á¤òÂ«Çû¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë
Â«Çû¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤«¡¢²òÊü´¶¤òµá¤á¤ÆÉâµ¤¤ËÁö¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÈà¤òÂ«Çû¤·¤Ê¤¤¤Î¤âÉâµ¤ËÉ»ß¤ËÍ¸ú¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Â«Çû¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤ÎÃËÀ¤â¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ³Ê¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¥«¥ï¥¤¥¤½÷À¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë
Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥¤¥¯¤äÉþÁõ¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·Á¯¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¤¢¤¨¤Æ¡ÖÉâµ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡¼¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë
¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿´Íý¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¡£¡×¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤Ê¤«¤Ë¡¢»È¤¨¤½¤¦¤ÊÉâµ¤ËÉ»ßÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉâµ¤ËÉ»ß¥Æ¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë