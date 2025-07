サンエックスキャラクターのぬいぐるみと一緒に過ごせるスマートフォン向けアプリ新サービス『ただいま〜リラックマとすみっコとわたし〜』配信決定! 事前登録がスタートした。サンエックスの大人気キャラクターのぬいぐるみと一緒に過ごせるスマートフォン向けアプリ『ただいま〜リラックマとすみっコとわたし〜』が、2025年8月上旬にリリースされることをお知らせします。そして、本日7月17日(木)よりApp Store 、 Google Play にて事前登録を開始予定だ。

『ただいま〜リラックマとすみっコとわたし〜』は、街の小さなおもちゃ屋さんで出会ったぬいぐるみと過ごす不思議な物語。自分自身がお人形となって、特別な魔法がかかったお気に入りのぬいぐるみと一緒にドールハウスで過ごす体験を楽しめる。登場するぬいぐるみは、リラックマやすみっコぐらしなどのサンエックスの人気キャラクター。お買い物を楽しみ、お人形とドールハウスを想い想いにコーディネートし、可愛いぬいぐるみとふれあうことができる。豪華特典がもらえる事前登録キャンペーンの他、公式サイト、公式Xを通じて最新情報の発信を予定しています。詳細は公式サイト、公式X(@tadaima_2025)をチェックしてみてね。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.Supported and Licensed by Imagineer(C)2025 YELLOWBLUE Inc. All Rights Reserved.