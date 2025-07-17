TikTok¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹¿·¤¿¤ÊAR¥´¡¼¥°¥ë¡£100¥°¥é¥à¤ÎÄ¶·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤«¡©
Google¡Ê¥°¡¼¥°¥ë¡Ë¤ÏVR/AR/MRÍÑ¤ÎOS¡ÖAndroid XR¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤È¥³¥é¥Ü¡£Meta¡Ê¥á¥¿¡Ë¤Ï¥ì¥¤¥Ð¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£
¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëAI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¬¥Í¤ò²ð¤·¤Æ¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡õ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ø¤ÎÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇ®¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡ÄTikTok¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëByteDance¡Ê¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×
¥Í¥¿¸µ¤ÎThe Information¤¬¡¢ByteDanceÆâÉô¤«¤é¾ðÊó¤òÆþ¼ê¡£¤¤¤ï¤¯AR¥´¡¼¥°¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Ï¡ÖPhoenix¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤È100g¡ª
Apple Vision Pro¤¬650g¡¢Meta Quest 3¤¬515g¤Ê¤Î¤Ç¡¢100g¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¤ÐÄ¶·ÚÎÌ¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó½Å¤µÊ¬¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁõÃå´¶¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ú¤±¤ê¤ã·Ú¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡ª
µ¡Ç½¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ê¤äÌÜ¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤ÏÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼Áàºî¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¤µ¤À¤±Ê¹¤¯¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤è¤ê¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È´ó¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£¤³¤ì¡¢¤É¤Ã¤Á´ó¤ê¤«¤ÇÍ½ÁÛ²Á³Ê¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£ByteDance¤Ë¤ÏVR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î»Ò²ñ¼ÒPico¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦À³¤ßÊ¬¤±¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Source: The Information