¡Ö¤Þ¤¿Éé¤±¤¿¡Ä¡×´Ú¹ñÃ²¤¯3Ï¢ÇÔ¡¡ÆüËÜ¤Ë¡È»Ë¾å½é¡É¤Î¶þ¿«¡¢Êì¹ñ³«ºÅ¤Ç¡ÖÌµµ¤ÎÏ¡×
ÆüËÜ¤¬Âç²ñ3Ï¢¾¡¤ÇÏ¢ÇÆ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼¨¤·¤¿´íµ¡´¶
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï7·î15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç³«ºÅ¹ñ¡¦´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Âç²ñ3Ï¢¾¡¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÌµµ¤ÎÏ¤Ê»î¹çÆâÍÆ¤Ï·ë²Ì¤è¤ê¤µ¤é¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊì¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔËÌ¤òÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°È¾8Ê¬¡¢»î¹ç¤ÏÁá¡¹¤ËÆ°¤¤¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éMFÁêÇÏÍ¦µª¤¬±¦Â¤Ç½À¤é¤«¤¯¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ±û¤ÇFW³ÀÅÄÍµÚö¤ÎÇØ¸å¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤¬º¸Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï3ÀïÁ´¾¡¡Ê9ÆÀÅÀ¡¦1¼ºÅÀ¡Ë¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ«Á¯ÆüÊó¡×¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Éé¤±¤¿¡Ä»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÔ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖK¥ê¡¼¥°¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¡×¤È¤·¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¡¢»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌµµ¤ÎÏ¤Ê»î¹çÆâÍÆ¤Ï·ë²Ì¤è¤ê¤µ¤é¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÍµ¡Åª¤ÊÀï½Ñ¤äºÙ¤«¤¤¥×¥ì¡¼¤Ê¤·¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤È¥µ¥¤¥É¥¯¥í¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷ÁÈ¿¥¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤Î®¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ä¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Îµ»ÎÌ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤ò¼è¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤·¤«Êü¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤ÇÄÌ»»À®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î16¾¡23Ê¬40ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤¬ÄÌ»»¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬5¾¡3Ê¬2ÇÔ¤ÈÍ¥Àª¡£¶áÇ¯¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ¤¬Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³10»î¹ç¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿°ìÊý¡¢¡ÖÁª¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉÔ¸øÊ¿¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¹¿ÌÀÊã´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÇÔÀï¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¿É¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ìó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ÂÄêÅª¤ËÎ¨¤¤¤ë´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÎ©¾ì¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¡×¤Èµ¤·¡¢»Ø´ø´±¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤À¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë