³¤Í·¤Ó¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡½ °ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤°åÎÅ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¡½
¡¡²Æ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤¡ª
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È½Ð¤«¤±¤Æ¡¢±Ë¤¤¤À¤ê¡¢º½ÉÍ¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡Ä¡£
³¤¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¿¤Á°åÎÅ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡Ö³¤Í·¤Ó¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¥±¥¬¤ä¼À´µ¡×¡ÖÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÖËü¤¬°ì¤Î»þ¤ÎÂÐ½èË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ç®Ãæ¾É¤ÎÍ½ËÉË¡
¢£ ³¤Í·¤Ó¤ÇÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥±¥¬¡¦¥È¥é¥Ö¥ë
1. Æü¾Æ¤±¡¦Ç®Ãæ¾É
³¤ÊÕ¤Ç¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º½ÉÍ¤ä³¤ÌÌ¤«¤é¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤â¤¢¤ê¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É¤ÈÆ±»þ¤Ë½ÅÅÙ¤ÎÆü¾Æ¤±¡ÊÈéÉæ¤Î¤ä¤±¤É¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö
¡¦Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÅÉ¤êÄ¾¤¹
¡¦Ë¹»Ò¤ä¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤ÎÃåÍÑ
¡¦¿åÊ¬¤È±öÊ¬¤ÎÊäµë¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¦¡Ê¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡Ë
2. ¥¯¥é¥²¤ä³¤ÃæÀ¸Êª¤Ë¤è¤ë»É½ý¡¦Òû½ý
²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥¯¥é¥²¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£»É¤µ¤ì¤ë¤È·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢¿åá×¡¢¤«¤æ¤ß¤¬À¸¤¸¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤ÈÂÐ±þ
¡¦³¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡Ö¥¯¥é¥²Ãí°ÕÊó¡×¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§
¡¦»É¤µ¤ì¤¿¤é¤¹¤°¤Ë³¤¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤·¡¢¿Ý¤äÇ®¤á¤ÎÅò¡Ê40¡Á45¡î¡Ë¤ÇÄË¤ß¤ò´ËÏÂ
¡¦¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼ÍÍÈ¿±þ¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ø
3. Â¤ÎÀÚ¤ê½ý¡¦»É¤·½ý¡Ê¥µ¥ó¥´¡¦³¡¦¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¡Ë
ÍçÂ¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢±ÔÍø¤Ê³³Ì¤äÀÐ¡¢³¤¤Î¥´¥ß¤Ê¤É¤ÇÂÎ¢¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö
¡¦¥Þ¥ê¥ó¥·¥å¡¼¥º¤ÎÃåÍÑ¤ò½¬´·¤Ë
¡¦¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¿¿¿å¤ÇÀö¾ô¡¦¾ÃÆÇ¤·¡¢ÇËÊÒ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§
4. Å®¿å¡¦ÇÈ¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤ë»ö¸Î
³¤¤Î»ö¸Î¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤¬¡ÖÅ®¿å¡×¤Ç¤¹¡£ÇÈ¤äÎ¥´ßÎ®¡Ê¥ê¥Ã¥×¥«¥ì¥ó¥È¡Ë¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
ÂÐºö
¡¦¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¤¤ë³¤¿åÍá¾ì¤òÁª¤Ö
¡¦»Ò¤É¤â¤«¤é¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤
¡¦ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤ä°û¼ò¸å¤ÏÀäÂÐ¤Ë³¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤
¡¦¡ÖÉâ¤¯¡×¡Ö¸Æ¤Ö¡×¡ÖÂÔ¤Ä¡×¤³¤È¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤â¶µ¤¨¤ë
¢£ ³¤Í·¤Ó¤È´¶À÷¾É
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡Ö³¤¤Ç¤Î´¶À÷¾É¡×¤Ç¤¹¡£
½ý¸ý¤«¤éºÙ¶Ý¤¬Æþ¤ê¡ÖËªãÝ¿¥±ê¡×¤ä¡Ö²õ»àÀ¶ÚËì±ê¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤ÇÌÈ±Ö¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö
¡¦¾®¤µ¤Ê½ý¤Ç¤â³¤¿å¤Ë¿¨¤ì¤¿¸å¤Ï¤¹¤°Àö¤¦
¡¦¼ð¤ì¤äÄË¤ß¡¢È¯Ç®¤¬½Ð¤¿¤éÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë
¢£ ³¤Í·¤Ó¤ò°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë
°åÎÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÈÖ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ö²á¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£
¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡¢ÀõÀ¥¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡Ä
¤½¤ó¤Ê¡ÖÌýÃÇ¡×¤¬³¤¤Î»ö¸Î¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ½àÈ÷¤È³ÎÇ§¤¬½ÅÍ×
¡¦Å·µ¤Í½Êó¡¦Ä¬¤ÎËþ¤Á°ú¤¡¦¥¯¥é¥²¾ðÊó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤Î·ÈÂÓ
¡¦Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤ò¸Æ¤Ù¤ëÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤¯
²Æ¤ò³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë¡£
³¤Í·¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ÈÈ÷¤¨¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
[Ê¸¡§ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¡À¤ÎÉ ÂÙ]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÓ¿¬Âç¶¶¤»¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡¦À¤ÎÉ ÂÙ¡Ê¤»¤é ¤ä¤¹¤·¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£½é´ü¸¦½¤¸å¡¢»ÔÃæÉÂ±¡¤Ë¤ÆÆâ²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Î¿ÇÎÅ¤äÃÏ°è¤Î±¿Æ°ÎÅË¡»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤ÎÎ×¾²¡¢¶µ°é¡¢¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¹â¹»Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î°å»ö°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±¿Æ°¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÇÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ÜÀß¤Î°åÎÅÂÎÀ©À°È÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£