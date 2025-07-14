¥É·³1°Ì»ØÌ¾¤Ï40ÈÖÌÜ¡¡¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë´¿´î¡ÄMLB¥É¥é¥Õ¥È²ñ¾ì¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È°ÛÍÍ¤Ê¶õ´Ö¡É
¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Ç¡È¿Æ»ÒÂë¡É¤Ê¤é¤º¡Ä¡©¡¡MLB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ²ñ¾ì¤Ï¥«¥ª¥¹¤Ê¶õ´Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¶áÇ¯¤ÎÊä¶¯À®¸ù¤â¤¢¤ê¡È¿Æ»ÒÂë¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ËMLB¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥³¥í¥Ê¹â¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥¤¡¼¥Ù¥ëÆâÌî¼ê¤ÏÁ´ÂÎ32°Ì¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£Éã¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥Î¡¦¥¤¡¼¥Ù¥ë³°Ìî¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ1°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥È¡¦¥«¥Ã¥Ö¡á¥Ö¥í¥¯¥¹¥È¥ó¹â¤Î¥¤¡¼¥é¥¤¡¦¥¦¥£¥ê¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡£¤½¤³¤«¤é½ç¤Ë»ØÌ¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»ØÌ¾ÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3µåÃÄ¤Ï¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤Î2ÈÖÌÜ¤Î´ð½à³Û¤òÄ¶²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖºÇ¾å°Ì¤Î»ØÌ¾¸¢¤¬10¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÁ´ÂÎ40°Ì¤Ç¥¶¥Ã¥«¥ê¡¼¡¦¥ë¡¼¥ÈÅê¼ê¤òº£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç½é¤á¤Æ»ØÌ¾¡£Â³¤¯Á´ÂÎ41°Ì¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¥Ð¥é¥ó³°Ìî¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥Ù¥ë¤ÏÁ´ÂÎ32°Ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÁªÂò¸¢¤ò»ý¤ÄÁ°¤Ë¥ê¥¹¥È¤«¤éÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ºòµ¨À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñ¾ì¤âÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢Â¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡¢40ÈÖÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿½é»ØÌ¾¤òÂÔ¤Ä¡È¥«¥ª¥¹¡É¤Ê¶õ´Ö¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë