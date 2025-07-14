¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤ò³«È¯¤¹¤ë¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¡¢Ìó12²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£
¥È¥é¥Ã¥¯¸þ¤±¼«Æ°±¿Å¾¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥ê¡¼¥ÉÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ôÅê»ñ²È¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë¥×¥ì¥·¥ê¡¼¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Ìó12²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£
º£²ó½Ð»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Archetype Ventures¡¢ÅìµþÂç³Ø¶¨ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³«È¯¡¢Mizuho Leaguer Investment¡¢ON¡õBOARD¡¢¥¤¥¯¥è¡¢ÉÙ²¬¿Î»á¡ÊTelexistence³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë¡¢PKSHA¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢AIS CAPITAL¡£
¡üÁÏ¶È¼Ô¤ÎNan Wu»á¤Î·ÐÎò
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎNan Wu»á¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¡¢¤½¤Î¸åÆ±Âç³Ø¤Ç¸¦µæ½õ¼ê¡¢¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡ÊµÒ°÷½Ú¶µ¼ø¡Ë¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¾å¾ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¤Ë¤ÆÅö¼Ò¤òÀßÎ©¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤¹¤ëAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£DXÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÌµ¿Í¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¡¦¼Â¾Ú»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¸å1°ìÇ¯´Ö°ÊÆâ¤Ç¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©½Ù²ÏÏÑ¾ÂÄÅSA - ÉÍ¾¾SA´Ö¤Ë¤Æ100km¤Î¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤ÎÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþ-Ì¾¸Å²°´Ö¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþ-Âçºå´Ö¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¤½¤·¤Æ2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¾å»Ô¤ò·×²è¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹µ÷Î¥¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸ÜµÒ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡üÅê»ñ²È³ô¼ç¤È¶¦¤Ë»ö¶È³«È¯¤Î²ÃÂ®
2025Ç¯3·î¤Ë¡¢ÅìÂçIPC¡¦PKSHA Algorithm Fund¡¦AIS Capital¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë3¼Ò¤«¤é¥·¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÆÌó3²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤êÌó12²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥·¥ê¡¼¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç¤Ëµ»½Ñ³«È¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´ûÂ¸Åê»ñ²È¡¦¿·µ¬Åê»ñ²È¤È¶¦¤Ë»ö¶È³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅê»ñ¤òÄº¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢Æ±¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤â´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë4ÊªÎ®¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¶¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥í¥Ü¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÎ®¤Î2024Ç¯ÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£
º£²ó½Ð»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢Archetype Ventures¡¢ÅìµþÂç³Ø¶¨ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³«È¯¡¢Mizuho Leaguer Investment¡¢ON¡õBOARD¡¢¥¤¥¯¥è¡¢ÉÙ²¬¿Î»á¡ÊTelexistence³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë¡¢PKSHA¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢AIS CAPITAL¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎNan Wu»á¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¡¢¤½¤Î¸åÆ±Âç³Ø¤Ç¸¦µæ½õ¼ê¡¢¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡ÊµÒ°÷½Ú¶µ¼ø¡Ë¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦½é¤Î¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¡¢ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¾å¾ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¤Ë¤ÆÅö¼Ò¤òÀßÎ©¡£ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤¹¤ëAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¶î»È¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£DXÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤ÎÌµ¿Í¼«Æ°±¿Å¾³«È¯¡¦¼Â¾Ú»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢²ñ¼ÒÀßÎ©¸å1°ìÇ¯´Ö°ÊÆâ¤Ç¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©½Ù²ÏÏÑ¾ÂÄÅSA - ÉÍ¾¾SA´Ö¤Ë¤Æ100km¤Î¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤ÎÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþ-Ì¾¸Å²°´Ö¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ËÅìµþ-Âçºå´Ö¤Ç¤Î¥ì¥Ù¥ë4ÁêÅö¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¤½¤·¤Æ2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¾å»Ô¤ò·×²è¡£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹µ÷Î¥¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÊªÎ®»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸ÜµÒ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡üÅê»ñ²È³ô¼ç¤È¶¦¤Ë»ö¶È³«È¯¤Î²ÃÂ®
2025Ç¯3·î¤Ë¡¢ÅìÂçIPC¡¦PKSHA Algorithm Fund¡¦AIS Capital¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë3¼Ò¤«¤é¥·¡¼¥É¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÆÌó3²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤Ë¤è¤êÌó12²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥·¥ê¡¼¥ºA»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç¤Ëµ»½Ñ³«È¯ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢´ûÂ¸Åê»ñ²È¡¦¿·µ¬Åê»ñ²È¤È¶¦¤Ë»ö¶È³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¡£
ÆÃ¤Ë¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÅê»ñ¤òÄº¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢Æ±¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¼«Æ°¼Ö¤â´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë4ÊªÎ®¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¶¦¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£