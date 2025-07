マーベル・ドラマ「アイアンハート」全6話がに出揃った。最終話『過去は過去』では意外なサプライズが飛び出し、マーベル・ファン長年の期待がついに実現されることとなった。

『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』に登場した若き天才発明家リリ・ウィリアムズを描く単独シリーズとあって、同作からの派生作品として注目された「アイアンハート」だが、実際にはからの系譜に加え、MCUにおける魔術の世界に新たな扉を開く重要なシリーズに。この記事では、最終話で繰り広げられた注目の展開について解説する。

この記事には、「アイアンハート」第6話『過去は過去』のネタバレが含まれています。

(c) 2025 Marvel 「アイアンハート」最終話、ついにメフィスト降臨

マーベル・ドラマ「アイアンハート」最終話『過去は過去』では、長年ファンが実写登場に期待を寄せいていた超有力ヴィランが姿を見せた。メフィストだ。演じたのは、『ボラット』シリーズなどコメディ演技を得意とするサシャ・バロン・コーエン。色気と怪しさを蓄えた実写メフィストを演じた。

(c) 2025 Marvel

劇中でメフィストは、フッド/パーカー・ロビンスと取引を交わし、黒魔術のフードを与え、闇の世界へ誘った。パーカーはこのフードの力で様々な犯罪を働いてきたが、代償としてその身体がむしばまれ、さらに虚無感に苛まれるようになった。リリ・ウィリアムズは家族や仲間たちとガレージでアーマーを新規開発し、パーカーと再戦の末に危険なフードを彼から引き離すことに成功する。

(c) 2025 Marvel

しかし、立ち去ろうとするリリの元にメフィストが出現。パーカーの時と同じように望みを叶えると唆した。その後、リリの前に現れたのは、AIによるホログラムではなく、実体をともなった亡き親友ナタリー。蘇ったナタリーを抱きしめるリリの首には、パーカーを苦しめたのと同じ黒い血管が走っていた……。

メフィストは赤い悪魔のような姿をしたヴィランで、圧倒的な身体能力のほか、魔術による現実改変、変身、魂の吸収などを操るヴィラン。不死の存在であり、ほぼ無敵のパワーと無限の黒魔術を有する。

