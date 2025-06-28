TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¡Ê28Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ç¿åÆ»´É¤¬ÇËÎö¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÃÇ¿å¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°1»þÁ°¡¢³ùÁÒ»Ô¾ôÌÀ»û¤Ç¡ÖÆ»Ï©¾å¤Î¿åÆ»´É¤¬ÇËÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Æ»Ï©¤ËÄ¾·Â2¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î´ÙË×¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÇËÎö¤·¤¿¿åÆ»´É¤Î¿å¤¬°ì»þ¡¢Æ»Ï©¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤ËÉüµì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¤«¤Ê¤ê¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢º£¤âÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤±¤¬¿Í¤ä½»Âð¤Ø¤Î¿»¿åÈï³²¡¢ÄäÅÅ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¿åÆ»¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£