4月6日(日)夜11時45分からテレ東系にて放送&各配信プラットフォームにて配信中のオリジナルアニメ『LAZARUS ラザロ』。第13話の先行カットとあらすじが公開された。『LAZARUS ラザロ』は2025年放送&配信開始予定のオリジナルアニメ。監督:渡辺信一郎(『カウボーイビバップ』)、キャラクターデザイン:林明美(『BANANA FISH』)、アクション監修:チャド・スタエルスキ(『ジョン・ウィック』)、制作:MAPPA(『呪術廻戦』『チェンソーマン』)、企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT(『ロード・オブ・ザ・リング ローハンの戦い』)という、錚々たる製作陣による新作だ。舞台は西暦2052年の世界。スキナー博士が開発した奇跡の鎮痛薬「ハプナ」は、実は3年後に患者を死に至らしめる効果が秘められていた。30日以内にワクチンを持つスキナーを探し出すため、脱獄の名人アクセルたち5人によるエージェントチーム「ラザロ」が結成される。

この度、第13話「THE WORLD IS YOURS」の先行カット&あらすじが公開された。5人のエージェントチーム「ラザロ」はこの「奇跡の薬」に仕掛けられた陰謀を暴き、人類を救うことができるのか・・・。6月29日の放送をお楽しみに!<第13話「THE WORLD IS YOURS」>アクセルは、バビロニアタワーの屋上、天使像の前で双竜に再会し、最後の決着をつけるために戦う。そこに、全てを葬り去ろうとする存在が現れる。一方アベルは、シュナイダーとの決着をつけハーシュを救出する。ついに居場所が判明したスキナーの元へ向かうラザロたち。彼らは、スキナーからこの世界を取り戻すことができるのか…?そしてこのたび、最新のビジュアルが公開された。ラザロのメンバー5人が雨の街を歩く、何気ない日常と作品世界のリアルがにじみ出ているビジュアルとなっている。(C) 2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved