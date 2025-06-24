¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥ê¥ó¥Ä¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥ê¥ó¥Éー¥ë¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ18¸ÄÆþ¤ê¥¢¥½ー¥È¡õ25¸ÄÆþ¤ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñ¥Ã¥¯
¡Ö¥ê¥ó¥Ä Lindt ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥ê¥ó¥Éー¥ë 11¼ïÎà¥¢¥½ー¥È¡×
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É Lindt(¥ê¥ó¥Ä)¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥ê¥ó¥Éー¥ë¡×¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï6·î30Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥ê¥ó¥Éー¥ë¡Ê¥ß¥ë¥¯ 3¸Ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È 1¸Ä¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä 1¸Ä¡¢¥Àー¥¯ 2¸Ä¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー&¥¯¥êー¥à 1¸Ä¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë 2¸Ä¡¢¥½¥ë¥Æ¥Ã¥É¥¥ã¥é¥á¥ë 1¸Ä¡¢¥ß¥ë¥¯&¥Û¥ï¥¤¥È 2¸Ä¡¢ËõÃã 2¸Ä¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª 2¸Ä¡Ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥¦¥§¥¤¥Õ¥¡ー ¥ß¥ë¥¯ 1¸Ä¤ò²Ã¤¨¤¿Á´18¸ÄÆþ¤ê¥¢¥½ー¥È¤È¡¢¥ê¥ó¥Éー¥ë¡Ê¥ß¥ë¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¹¥Îー¥Þ¥ó¡¢¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¥¯¥Ã¥ー ³Æ4¸Ä¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー 3¸Ä¡Ë¡¢¥ß¥Ë¥ê¥ó¥Ä¥Æ¥Ç¥£¥Õ¥ì¥ó¥º 6¸Ä¡ËÁ´25¸Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¥»ー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£