¡Ö¥ëー¥ëÌµ»ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤É¤¦¤Ê¤ë¡©ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬À¯¼£³Ø¼Ô¤ËÊ¹¤¯
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬Æ±À¤Âå¤äÁ´À¤Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË13:00～15:30¡Ë¡¡6·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·À¤³¦ ÊÑÍÆ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÃá½ø¡Ù¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾åÃÒÂç³Ø¶µ¼ø¤ÇÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ°ÅèÏÂ¹°»á¤ò¾·¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÝ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·À¤³¦¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ëº£Æü¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¤â¥¤¥é¥ó¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò¹¶·â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤òÇú·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¤¥é¥ó¤Ë¥Ð¥ó¥«ー¥Ð¥¹¥¿ー¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÇúÃÆ¤ò¡¢º£Æü¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ï14È¯¤â»È¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°Åè¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦²Æì¤Î¡Ø°ÖÎî¤ÎÆü¡Ù¤Ë¤Í¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾åÌµ¤¤ÈéÆù¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ÏÄ¹Ç¯Ãç¤¬°¤¯¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¹¶·â¤ò¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥é¥ó¤Î¶õ¤¬¡¢À©¶õ¸¢¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥¦¥é¥ó¤òÇ»½Ì¤¹¤ë»ÜÀß¤¬¡¢¤É¤¦¤âÃÏ²¼¤Î90m¡¢80m¤°¤é¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¡£¤½¤³¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤¸¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¥Ð¥ó¥«ー¥Ð¥¹¥¿ー¤È¤¤¤¦ÇúÃÆ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÇúÃÆ¤À¤±¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂß¤»¤Ð¤¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê½Å¤¤¤Î¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤«¤éÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£2½µ´ÖÂÔ¤Ä¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë2½µ´ÖÂÔ¤¿¤º¤Ë¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
Á°Åè¡Ö¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇÂç2½µ´Ö¤Ç2Æü¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ð¥ó¥«ー¥Ð¥¹¥¿ー¤Ç³ËÇ»½Ì»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¡£¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¤½¤³¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ð¥ó¥«ー¥Ð¥¹¥¿ー¤Ï70m¡¢60m¤Ï¤¤¤±¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î²¼¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤À¤È¡¢¤½¤ì¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼Â¤Ï³Ë¤ÎÇ»½Ì¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤¬°ìµ¤¤ËÎ®Æ°²½¤·¤¿¤È¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÁ´Á³¹ñÆâÅª¤Ë¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÁ´Á³µÄÏÀ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2003Ç¯¤Î3·î¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¯¤ÎÊý¤ÎÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¥µ¥À¥à¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¥êー¥Àー¤¬ÂçÎÌÇË²õÊ¼´ï¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¹ñÆâ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤ÏµÄ²ñ¤«¤é·èµÄ°Æ¤¬½Ð¤Æ¡£¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¹ñÏ¢¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¡£²ø¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë¹ñÌ³Ä¹´±¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÀâÌÀ¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¥ëー¥ëÌµ»ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
ÂçÃÝ¡Ö¾µÇ§¤â¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
Á°Åè¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ÇÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤³¤ì¤ÇÀ¤³¦¤Î·Ù»¡´±¤ËÌá¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·Ù»¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ëー¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ëー¥ë¤ò¼«Ê¬¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï·Ù»¡¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤Ç¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±¤ë¡©¡×
Á°Åè¡Ö²æ¡¹¤¬¹Í¤¨¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¶á¤¤¤Î¤¬°ìÅÀ¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ã¤Æ²áµî¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¶á¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÁØ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î¹ñ¤ÎÀïÁè¤Ê¤ó¤«¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÆ¬¤ËÃÖ¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±¤Î1/4¤°¤é¤¤¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÊ¡²»ÇÉ¤Ç¡¢À»½ñ¤ò°ì»ú°ì¶ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£µìÌóÀ»½ñ¤Ë¤Ï¡¢¿À¤Ï¥æ¥À¥ä¿Í¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ÎÃÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·ÌóÀ»½ñ¤Ï¤½¤³¤Ç¥Ï¥ë¥Þ¥²¥É¥ó¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥¹¤¬ºÆÎ×¤·¤¿¤È¤¢¤ë¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î³Ø¹»¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï±³¤À¤È»×¤ï¤º¥ê¥¢¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÃÝ¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡×
Á°Åè¡Ö¿®¤¸¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»Ù±ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¡²»ÇÉ¤Ï¹ñÌ±¤Î1/4¤¤¤Æ¡¢ÅêÉ¼Î¨6³ä¤È¤·¤Æ¤â8³ä5Ê¬¤¯¤é¤¤¥È¥é¥ó¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ËµîÇ¯Æþ¤ì¤¿¿Í¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Ê¡²»ÇÉ¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤È¤³¤í¡£¤³¤ì¤¬ËÜ²»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¢¤È¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤½¤â¤½¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¨ÂÐÅª¤À¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ì¡ª¤ä¤ì¡ª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×