¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬21À¤µª½é¤Î¡È0¿Í¡É¤«¡¡¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤â¡Ä¸µÂë4Àï»Î¤¬·÷Æâ¡¢ÅêÉ¼Ãæ´ÖºÇ½ªÈ¯É½
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎºÇ½ªÃæ´Ö·ë²Ì¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï23Æü¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡×¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÎºÇ½ªÃæ´Ö·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î¡È¾ïÏ¢¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤«¤é¡¢½Ð¾ì·÷Æâ¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÉÔºß¡£21À¤µª¡Ê2001Ç¯¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢½é¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Áª½ÐÁª¼ê¥¼¥í¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¤ÎÃæ´Ö·ë²Ì¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â·÷Æâ¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ·ÑÅê¼êÉôÌç¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤Ç2°Ì¡£²áµî4ÅÙ¤ÎºÇÂ¿ÆÀÉ¼·Ð¸³¤ò¸Ø¤ëÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤Ï²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µå±ã¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢³°Ìî¼êÉôÌç¤Î¾å°Ì10¿Í¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë´ÇÈÄÁª¼ê¤Î¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤â6°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡¢ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¤é¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÎ®Àï¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿Íµ¤Áª¼ê¤âÂ·¤¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£²áµî¤Ë¤Ï2012¡¢2013Ç¯¤Î¾¾ÅÄÀë¹ÀÆâÌî¼ê¡¢2021Ç¯¤ÎÌøÅÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Áª½Ð1¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢0¿Í¤È¤Ê¤ë¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¤ò½ü¤21À¤µª¤Ç¤Ï½é¤É¤³¤í¤«¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î1993Ç¯°ÊÍè¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄÃæÀµµÁÅê¼ê¡¢À¾Éð¡¦¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¡¢µð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡¢ÃæÆü¡¦¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¤Î¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4Áª¼ê¤¬¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¡È·÷Æâ¡É¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ï21Æü¤Ë¤¹¤Ç¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£7·î1Æü¤ËºÇ½ª·ë²Ì¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°Ê³°¤Ç¤Ï³ÚÅ·¡¢¥í¥Ã¥Æ¡£Á´¥»¤Ç¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤¬½Ð¾ì·÷Æâ¤ÎÁª¼ê¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤ÏÆ±7Æü¤Ë´ÆÆÄÁªÈ´¤ò´Þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥óÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï8Æü¡Á14Æü¤Ç¡¢16Æü¤Ë·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Á´¥»¤Ïµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢Á´¥Ñ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢Âè1Àï¤Ï7·î23Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¢Æ±24Æü¤ÎÂè2Àï¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë