¥Ð¥¹¥±³¦¤Ë¾×·â¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö°úÂà¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡¡27ºÐ¤ÎÌ¾Ìç½÷»Ò¡¢¥Ù¥¹¥È5¼õ¾Þ¤Ç¤â·èÃÇ¡Ö¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡×
µÈÅÄÉñ°á¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒW¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥óV¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï20Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÈÅÄÉñ°á¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÊÌ¤ì¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Ö¤Þ¤À¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀËÊÌ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27ºÐ¤ÎµÈÅÄ¤Ï176¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡£2022Ç¯¤Î½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥ÉÉôÌç¤Ç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡16²ó¤ò¿ô¤¨¤ëÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤âµÈÅÄ¤Î¸½Ìò°úÂà¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡¡W¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡¡¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¦¤®¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡¡µãµãµã¡×¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÊÌ¤ì¤È¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Ö°úÂà¤Ê¤ó¤Æ¼ä¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤´³èÌö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°úÂà¤òÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï°úÂà¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£¸å¤â¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤¬¹¹¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤Ø¾º¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤â¿·¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Çµ±¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë