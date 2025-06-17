¡Ú¢¬¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ Âç°ú¤±¡Ã Â³¿¡¢ÃæÅì¥ê¥¹¥¯¤Î¸åÂà¤ÇÇã¤¤Í¥Àª (6·î17Æü)
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á
»ÏÃÍ¡¡¡¡38366.68
¹âÃÍ¡¡¡¡38581.25
°ÂÃÍ¡¡¡¡38333.35
Âç°ú¤±¡¡38536.74(Á°ÆüÈæ +225.41 ¡¢ +0.59¡ó )
ÇäÇã¹â¡¡¡¡15²¯8764Ëü³ô (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
ÇäÇãÂå¶â¡¡4Ãû412²¯±ß (Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à³µ»»)
-----------------------------------------------------------------
¢£ËÜÆü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡£±¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡¢4¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ËÉâ¾å
¡¡£²¡¥ÃæÅì¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¸åÂà¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥Â³¤¯
¡¡£³¡¥Æü¶ä·èÄê²ñ¹ç¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¡¢³ô²ÁÌÌ¤Ç¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß
¡¡£´¡¥ÆüÊÆ´Ö¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ËÆ°¤¤Ê¤¯¡¢Áê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¸ÂÄêÅª
¡¡£µ¡¥Á°Æü¤ËÂ³¤È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Á´ÂÎ»Ø¿ô¤ò»Ù¤¨¤ë
¢£Åìµþ»Ô¾ì³µ¶·
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢NY¥À¥¦¤ÏÁ°½µËöÈæ317¥É¥ë¹â¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ÎÄÀÀÅ²½¤ä¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Î²¼Íî¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂ³¿¤Ç3Ëü8000±ßÂæÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Ìó4¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢Ä«ÊýÇã¤¤Í¥Àª¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¼¡Âè¤Ë¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢3Ëü8500±ß¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£ÃæÅì¤Ç¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤ÊÉÔ°Â¤¬¸åÂà¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢°ÙÂØ¤â±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍ¢½Ð³ô¤òÃæ¿´¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°¤Ë¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüÊÆ´Ö¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂ¤â¤È¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¾åÃÍ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¿Ê¤àÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤È¾Æ³ÂÎ¤Î¼çÎÏÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¿ô²¡¤·¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï¸å¾ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÁý²Ã¤·¤¿¤¬1000¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢Á´ÂÎ¤Î6³ä¼å¤òÀê¤á¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÇäÇãÂå¶â¤ÏÁ°Æü¤ËÂ³¤¤«¤í¤¦¤¸¤Æ4Ãû±ßÂæ¤ò¥ー¥×¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤¤¤ÆËÜÆü¤â4000²¯±ß¶¯¤ÈÃÇ¥È¥Ä¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¤¬¾åÃÍ»Ø¸þ¤ò·ÑÂ³¡¢ÇäÇãÂå¶â2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥³<6146>¤âÂçÉý¹â¡£Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¤¬¾å¾º¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡¢Ç¤Å·Æ²<7974>¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È<6526>¤â¹â¤¤¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É<4661>¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡££Ã£Á£Ò£Ô£Á¡¡£È£Ï£Ì£Ä£É£Î£Ç£Ó<3688>¤¬1ËÜÃÍ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥×¥í¥ì¥É¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º<7034>¡¢¥¨¥ó¥×¥é¥¹<6961>¤¬µÞÆ¡¢¥ï¥³¥à<6727>¤âÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢»°É©½Å¹©¶È<7011>¤¬ºã¤¨¤º¡¢¥ー¥¨¥ó¥¹<6861>¤âÆðÄ´¡£ÆüËÜÀ½Å´<5401>¤¬²¼ÃÍ¤òÃµ¤ê¡¢ÎÉÉÊ·×²è<7453>¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983>¤âÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£Âè°ì»°¶¦<4568>¤âÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£¥Á¥è¥À<8185>¤¬ÂçÉý°Â¡¢¿À¸ÍÊª»º<3038>¡¢¥ß¥¬¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<5535>¤Î²¼¤²¤âÌÜÎ©¤Ä¡££Ó£Ç¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9143>¡¢ÆüÌî¼«Æ°¼Ö<7205>¡¢¥¨¥¤¥Áー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3662>¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤ÏÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¡¢¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¡¢£Ó£Â£Ç <9984>¡¢Ç¤Å·Æ² <7974>¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·¾å¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó198±ß¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¡¢Ãæ³°Ìô <4519>¡¢¥À¥¤¥¥ó <6367>¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¡¢Âè°ì»°¶¦ <4568>¡£5ÌÃÊÁ¤Î»Ø¿ô²¡¤·²¼¤²¸ú²Ì¤Ï¹ç·×¤ÇÌó64±ß¡£¤¦¤Á40±ß¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê1ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
¡¡Åì¾Ú33¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¾å¾º¤Ï22¶È¼ï¡£¾å¾ºÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢(2)ÈóÅ´¶âÂ°¡¢(3)¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¡¢(4)ÉÔÆ°»º¶È¡¢(5)¥´¥àÀ½ÉÊ¡£°ìÊý¡¢²¼ÍîÎ¨¤Î¾å°Ì5¶È¼ï¤Ï(1)ÁÒ¸Ë¡¦±¿Í¢¡¢(2)Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢(3)²·Çä¶È¡¢(4)¤½¤ÎÂ¾¶âÍ»¶È¡¢(5)ÊÝ¸±¶È¡£
¢£¸ÄÊÌºàÎÁ³ô
¢¤¥È¥é¥ó¥¹£Ç£Ç <2342> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿Á°´ü·è»»¤ÏºÇ½ªÀÖ»ú¤âº£´ü¹õ»ú²óÉü¤Ø¡£
¢¤¥¢¥»¥ó¥Æ¥Ã¥¯ <3565> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ <8591> ·Ï¤¬£Ô£Ï£Â¡£
¢¤¥«¥ë¥¿£È£Ä <3688> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¥É¥³¥â¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê2100±ß¤Ø¥µ¥ä´ó¤»¡£
¢¤¥É¥ê¥³¥à <3793> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡Ãæ¹ñ¥ï¥ó¥Àー¡¦¥·¥Í¥Þ¥º¤È¡Ö£×£é£ú£á£ò£ä£ò£ù¡×ºÇ¿·ºî¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌóÄù·ë¡£
¢¤¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È <4179> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢´ë¶È¤ÈÀïÎ¬Åª¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¡£
¢¤¥Ç¥£¥¹¥³ <6146> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡£Á£ÉÈ¾Æ³ÂÎ¸þ¤±·¹Ãí¤·¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857> ¤Î°ÛºÌ¿Íµ¤¤¬»É·ãºàÎÁ¡£
¢¤¹Û¸¦¹©¶È <6297> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯ <3003> ¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¡£
¢¤ÃæÌîÎä <6411> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡»°É©¾¦»ö <8058> ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬7900±ß¤ÇTOB¼Â»Ü¡£
¢¤¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥× <6580> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¡Ö¿Í»ö7ÎÎ°è¡¡£Á£É¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½ÁÛ¡×¤ËÃå¼ê¡£
¢¤¥êー¥ÀーÅÅ»Ò <6867> [Åì¾Ú£Ó]
¡¡²èÁüÀ¸À®£Á£É´ë¶ÈÇã¼ý¤Ç¶ÈÍÆ³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿´üÂÔËÄ¤é¤à¡£
¢§¥Æ¥é¥É¥íー¥ó <278A> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡2～4·î´üºÇ½ªÀÖ»ú¡£
¢§£Ó£ù£î£ó <290A> [Åì¾Ú£Ç]
¡¡¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×²ò½ü¤Ç¼ûµë°²½·üÇ°¡£
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)¥«¥ë¥¿£È£Ä <3688>¡¢(2)¥×¥í¥ì¥É <7034>¡¢(3)¥¨¥ó¥×¥é¥¹ <6961>¡¢(4)¥ï¥³¥à <6727>¡¢(5)£Ó£×£Ã£Ã <5805>¡¢(6)ÅìµþÀº <7729>¡¢(7)¥è¥³¥ª <6800>¡¢(8)ÂçÏÂÎä <6459>¡¢(9)ÅìÍÎÃºÁÇ <5310>¡¢(10)¥Ê¥Ö¥Æ¥¹¥³ <6268>¡£
¡¡ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì10·æ¤Ï(1)¥Á¥è¥À <8185>¡¢(2)¿À¸ÍÊª»º <3038>¡¢(3)¥ß¥¬¥í£È£Ä <5535>¡¢(4)£Ó£Ç£È£Ä <9143>¡¢(5)¥È¥é¥ó¥¶¥¯ <7818>¡¢(6)ÆüÌî¼« <7205>¡¢(7)ÆüËÜÀ½Å´ <5401>¡¢(8)¥¨¥¤¥Áー¥à <3662>¡¢(9)±É¸¦²½ <4549>¡¢(10)»³Á± <8051>¡£
¡ÚÂç°ú¤±¡Û
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÈæ225.41±ß(0.59¡ó)¹â¤Î3Ëü8536.74±ß¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÁ°ÆüÈæ9.82(0.35¡ó)¹â¤Î2786.95¡£½ÐÍè¹â¤Ï³µ»»¤Ç15²¯8764Ëü³ô¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï955¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï593¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åì¾Ú¥°¥íー¥¹250»Ø¿ô¤Ï761.20¥Ý¥¤¥ó¥È(1.54¥Ý¥¤¥ó¥È°Â)¡£
¡Î2025Ç¯6·î17Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹