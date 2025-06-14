ホビーサーチにてガンプラ「PG UNLEASHED νガンダム」などBANDAI SPIRITSプラモデルの抽選販売実施中！応募期間は6月15日まで
「PG UNLEASHED νガンダム」
通販サイト「ホビーサーチ」にて、BANDAI SPIRITSプラモデル商品の抽選販売を実施している。応募期間は6月15日まで。
今回抽選対象となる商品は、6月5日に発表された「PG UNLEASHED νガンダム」「MG ガンダムバルバトスルプス」「HG 白いガンダム」「HG シャア専用ザク(GQ)」「HG ザク(GQ)」などのガンプラ商品のほか、「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」などの美少女プラモデルも対象となっている。
またその他にも、「30MM×AV6」コラボプラモより「ARQUEBUS ADD VE-40A」や「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」、「RaD CC-2000 ORBITER」のほか、「スパロボOG」のプラモデル「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」などの様々な商品の抽選販売も行なっている。
なお本抽選販売に参加する場合には、ホビーサーチのユーザー登録が必要となり、応募制限として1家庭（1住所）毎に1アカウント、同一アカウントの疑いがあるアカウント、及び過去に停止履歴のあるユーザーは事前連絡無くアカウントを停止・削除する場合がある。
□ホビーサーチ「抽選販売」対象商品一覧
「MG ガンダムバルバトスルプス」
「HG 白いガンダム」
「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」
「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」
「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」
「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」
「HG ヒュッケバイン(PTX-08R)」
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