¹¾ËÜ»á¤Ï¡¢Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄÌº¤ÎÂÇ·â¤ò¤É¤¦¸«¤¿¡ª¡©
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÂÀÅÄÌº¤¬13Æü¡¢°ì·³¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï4·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.411¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¯ÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¸Î¾ã¤Ç5·î21Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¤³¤ÎÆü°ì·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¡Ø7ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢Âè1ÂÇÀÊ¤¬»°¥´¥í¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤¬¸«»°¿¶¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤¬Í·¥´¥í¡¢Âè4ÂÇÀÊ¤¬±¦°Â¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.321¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÂ®¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤â¥Ý¡¼¥ó¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆü¤Ë¤Á¤â¤¢¤ë¤·¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë